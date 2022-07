Grupo Cortesia da Casa fala sobre expectativa para novo single: “Encaixou perfeitamente”

Com mais de 47 milhões de views no canal do YouTube, Sheik e Tangi chamam atenção pela qualidade musical e presença de palco

Um dos maiores nomes do rap/hip-hop nacional, a dupla Cortesia da Casa, formada por Renato Sheik e Philipe Tangi, está em uma nova fase da carreira, focado no crescimento individual enquanto grupo e se prepara para lançar um novo EP ainda esse ano. Na última sexta-feira (15), os artistas lançaram, em parceria com L7NNON e Terror dos beats, o single “Já Vou”, acompanhado de um videoclipe.

Na última sexta-feira (15), os artistas lançaram, em parceria com L7NNON e Terror dos beats, o single “Já Vou”

Após o sucesso “Pouca Pausa”, parceria com Clau e Haikaiss que fez muito barulho em 2018, os artistas estão com expectativa alta para esse lançamento. “A música está nota 10 e o público vai poder ver o L7 cantando um tipo de música que normalmente ele não faz, que é mais a cara do Cortesia da Casa, mas ele encaixou perfeitamente com as rimas dele”, conta Tangi.

Após o sucesso “Pouca Pausa”, parceria com Clau e Haikaiss, os artistas estão com expectativa alta para esse lançamento

O Cortesia da casa já atingiu mais de 47 milhões de views no canal e, atualmente, possui 199 mil inscritos. Nos streamings, acumulam milhões de plays, sendo apenas no Spotify, mais de 550 mil ouvintes mensais. Sheik e Tangi logo chamam atenção com a qualidade de suas melodias, com refrãos marcantes e presença de palco. Com isso, conquistam fãs e seguidores por onde passam, abrangendo não só o público de rap, mas também os de diversos outros estilos.

Nos streamings, acumulam milhões de plays, sendo apenas no Spotify, mais de 550 mil ouvintes mensais

Para conferir o videoclipe do single “Já Vou”, clique aqui.