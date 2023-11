Grupo Bandeirantes promove extensa cobertura do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 neste fim de semana

Treino de classificação, Sprint Shootout, transmissão do Jogo Aberto direto do Autódromo e ação inédita no Metrô estão entre os destaques

A Band apresenta neste domingo (5), a partir das 13h30, o Grande Prêmio de São Paulo, 22ª etapa da temporada 2023 de Fórmula 1. A corrida será disputada no Autódromo de Interlagos, famosa pista brasileira que é palco do mundial desde 1973, com narração de Sergio Mauricio, comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens de Mariana Becker. O público poderá acompanhar todas as transmissões simultaneamente pelo site Band.com.br e pelo aplicativo Bandplay.

Às 15h, a emissora apresenta a Sprint que dá pontos aos oito primeiros colocados. Sergio Mauricio narra a corrida, enquanto Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson comentam todos os lances. As reportagens ficam por conta de Mariana Becker.

Na BandNews FM, rádio oficial do evento, a cobertura começa às 8h com flashes ao vivo. A partir das 10h, Fábio França e Ivan Brandão comandam uma programação especial direto de Interlagos. Isabela Mota e Yuri Queiroga estarão de olho em tudo o que acontece nos bastidores. Às 13h, Odinei Edson assume o microfone da rádio para narrar a disputa com comentários de Alessandra Alves, Cacá Bueno e Luís Fernando Ramos. Já a Rádio Bandeirantes transmite a competição em rede com a Band e traz os detalhes dos bastidores com o repórter Paulo do Valle.

O objetivo da iniciativa em parceria com o Metrô e o GP de São Paulo é proporcionar uma experiência de velocidade para os passageiros, comunicar ao público que o Metrô é a melhor opção de transporte e que a Band é a casa oficial da Fórmula 1 no Brasil.

O Show do Esporte vai ao ar mais cedo, a partir das 8h30. Elia Júnior e Paloma Tocci comandam a atração, direto de Interlagos, reunindo diversas reportagens especiais e entrevistas. A chegada dos pilotos e a movimentação da torcida também são destaques do programa, que ainda será permeado pela segunda rodada de corridas da Porsche GT3 e Porsche Carrera narradas por Luc Monteiro, com comentários de Tiago Mendonça e reportagens de Renata Diniz.

Na BandNews FM, rádio oficial do evento, a cobertura começa às 8h com flashes ao vivo



As rádios Bandeirantes e BandNews FM também mobilizam as equipes para acompanharem de perto os momentos que antecedem o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Na Rádio Bandeirantes, o repórter Felipe Melo estará em Interlagos na quinta e sexta-feira, a partir das 8h. Além de comandar o Nossa Área do autódromo, ele também fará entradas na programação. No sábado e no domingo, Paulo do Valle assume essa função.



Na BandNews FM, o apresentador Ivan Brandão e o repórter Yuri Queiroga estarão a postos no mesmo horário a partir de sexta-feira para acompanhar as primeiras movimentações das equipes, o trabalho dos mecânicos, a chegada dos pilotos e o início dos treinos livres com flashes ao longo de todo o dia para levar ao ouvinte o clima inicial e todos os detalhes do treino que define o grid de largada da corrida de domingo.



No sábado, o apresentador Fábio França e os repórteres Yuri Queiroga e Isabela Mota acompanham a classificação para a Sprint. A transmissão da corrida curta terá início às 15h com narração de Odinei Edson, comentários de Alessandra Alves, Cacá Bueno e Luís Fernando Ramos e reportagens de Fábio França, Yuri Queiroga e Isabela Mota. Como de costume, o som da BandNews FM será transmitido para todo o autódromo, fazendo com que o torcedor sinta ainda mais o clima da disputa nas arquibancadas.

Ação da Band no Metrô de São Paulo

Em uma ação inédita no Metrô, Sergio Mauricio, narrador oficial da Fórmula 1 na Band, vai anunciar as estações que fazem conexão para chegar ao Autódromo de Interlagos de forma rápida e segura. Será uma locução divertida, com alusão aos bordões que ele usa nas transmissões. Para ouvi-lo, basta utilizar as estações República, da Linha 3 – Vermelha, ou Luz, da Linha – 1 Azul. De lá, é só fazer a transferência para a Linha 4 – Amarela e, na estação Pinheiros, seguir com destino à estação Autódromo pela Linha 9-Esmeralda na ViaMobilidade.

Além disso, o passageiro que estiver na República, da Linha 3-Vermelha, poderá vivenciar uma experiência única na sexta-feira (3) e no sábado (4) das 10h às 16h. Dois simuladores de corrida serão instalados no mezanino onde as pessoas poderão acelerar como pilotos profissionais e se sentirem sentadas dentro do cockpit de carro de corrida. Todas as voltas terão o tempo registrado e os 20 melhores colocados ganham o direito de participar de uma corrida no kartódromo SpeedLand, localizado no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

Programação

Para entrar no clima veloz do fim de semana, o Jornal da Band começou a trazer links e reportagens direto de Interlagos desde a última desta quinta-feira (2). Nesta sexta-feira, às 11h, Renata Fan apresenta o Jogo Aberto direto do autódromo. O craque Neto também marca presença em Interlagos para comandar o Donos da Bola a partir das 13h.

Às 14h30, a classificação da Fórmula 1 vai ao ar para todo o Brasil com narração de Sergio Mauricio, comentários de Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson, e reportagens de Mariana Becker.

Já no sábado, às 10h, Kalinka Schutel chega com o Band Esporte Clube e traz o Sprint Shootout do GP de São Paulo a partir das 11h. Às 12h30, a atração exibe a primeira rodada de corridas da Porsche GT3 Challenge e da Porsche Carrera Cup, também direto do Autódromo de Interlagos, com narração de Luc Monteiro, comentários de Tiago Mendonça e reportagens de Renata Diniz.

Às 15h, a emissora apresenta a Sprint que dá pontos aos oito primeiros colocados. Sergio Mauricio narra a corrida, enquanto Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson comentam todos os lances. As reportagens ficam por conta de Mariana Becker.

A partir das 21h50, a Band exibe o card principal do UFC São Paulo que, após quatro anos, retorna à capital paulista no Ginásio do Ibirapuera, na zona sul. A luta principal do evento será válida pelo peso-pesado. O brasileiro Jailton “Malhadinho” Almeida, invicto no campeonato com cinco vitórias em cinco lutas, todas por nocaute ou finalização, vai enfrentar o americano Derrick Lewis, que substitui o compatriota Curtis Blaydes, que está lesionado. Ivan Bruno narra os combates, com comentários de Román Laurito e Damian Maia, e reportagens de Mirelle Moschella.