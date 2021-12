Após desenvolver os primeiros curtas na FAAP, Gregório Graziosi lança 2º longa-metragem

O cineasta é uma das grandes promessas do cinema brasileiro

Nos últimos anos o trabalho realizado pelo cinema brasileiro tem sido cada vez mais reconhecido, ganhando prêmios até no exterior. Uma das promessas do setor é Gregório Graziosi, ex-aluno do curso de Cinema da FAAP. Ele está prestes a lançar o segundo longa-metragem.

Tinnitus que ainda é inédito para o público, está na fase de finalização. A previsão é que irá estrear em Festivais em 2022 e depois será distribuído nos cinemas pela Imovision e Reserva Cultural

Os primeiros curtas de Gregórios foram feitos ainda na faculdade, desenvolvidos na FAAP e selecionados para vários festivais de cinema, como Cannes Cinéfondation, Locarno, Mar del Plata, Clermont-Ferrand e IDFA. O primeiro longa do cineasta, ‘Obra’, ficou entre os filmes brasileiros que melhor circulou internacionalmente no ano do lançamento, tendo ganhado até o Prêmio de Desempenho Artístico do Fundo Setorial do Audiovisual.

O professor Humberto Neiva, coordenador do curso de Cinema, lembra que Gregório sempre foi um aluno muito aplicado e profissional, e que todos os curtas produzidos por ele na FAAP já tinham uma assinatura

“Depois de formado, segui trabalhando com diversos colegas e professores que conheci na graduação. Além de contar com o carinho e a orientação de mestres muito queridos”, disse Gregório. Agora, o profissional se prepara para lançar um novo projeto, o ‘Tinnitus’, que ainda não foi visto pelo grande público, mas já foi exibido na Corte Final do Ventana Sur, evento organizado pelo Festival de Cannes e INCAA, e será lançado em Festivais no ano de 2022.

O primeiro longa do diretor, ‘Obra’, ganhou Prêmio de Desempenho Artístico do Fundo Setorial do Audiovisual

O segundo longa-metragem de Gregório conta a história de um atleta de saltos ornamentais que sofreu um grave acidente durante um salto. Após cinco anos, o rapaz tenta retornar às competições e enfrentar o zumbido que a atormenta desde que sofreu o acidente. “Entre os projetos que concluí ao longo dos anos, Tinnitus sempre vinha à minha cabeça, como um fantasma que me perseguia criativamente”, finalizou o diretor.