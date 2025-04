Grazi Massafera e Camila Pitanga juntas na TV? Estrelas chamam atenção em nova campanha

Lançado nesta terça-feira (15) em televisão aberta, o novo filme de Eudora Siàge marca a estreia da campanha de Siàge Pro Cronology, protagonizada por um time poderoso, formado por Grazi Massafera, Camila Pitanga e Livia Silva. Com criação da AlmapBBDO, a campanha apresenta a última tendência em cronograma capilar, combinando alta performance e praticidade em uma proposta pensada para mulheres que querem menos tempo de cuidado e mais tempo para curtir seus cabelos. Inspirada no universo da moda e suas passarelas, a marca transforma o tempo em protagonista e convida as consumidoras a desfilarem sua melhor versão com fios saudáveis, hidratados e cheios de atitude.

O filme começa com Grazi Massafera desfilando por uma passarela circular que, em vista de cima, revela-se também um relógio. A cada passo confiante, os ponteiros se iluminam, representando o tempo que se ganha ao cuidar dos cabelos com a nova linha. Em seguida, vemos Camila Pitanga reforçando o diferencial de um tratamento que recupera os danos em metade do tempo, enquanto Livia Silva apresenta a linha dedicada a crespas e cacheadas, destacando a tecnologia personalizada para diferentes tipos de cabelo.

“Trazemos o conceito “A última tendência em cronograma capilar” para mostrar para a nossa consumidora que com Siàge Pro Cronology ela garante fios bem tratados, duas vezes mais rápido. Ao transformar o cronograma capilar em uma passarela do tempo, mostramos que performance e praticidade podem andar juntas. Essa narrativa conecta moda, beleza e tecnologia em um desfile simbólico que reforça a autonomia da mulher contemporânea, que escolhe cuidar de si com inteligência, sem abrir mão da sofisticação e da eficácia”, afirma Raquel Maimoni, Gerente Sênior de Branding e Comunicação de Eudora.

Os produtos da linha já estão disponíveis nas principais farmácias, e-commerces, revendedoras e no site oficial de Eudora. Com Siàge Pro Cronology, Eudora reforça sua posição como referência em tecnologia capilar, oferecendo soluções inteligentes para mulheres que querem viver o melhor de seus cabelos em menos tempo e com resultados extraordinários.