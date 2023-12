Gravação de show do cantor Léo Santana reúne famosos, a convite da RP Malu Ávila

Celebridades da música, internet, esporte e televisão estiveram presentes em gravação no RJ

Tanto os fãs e admiradores quanto o próprio Léo Santana sempre quiseram vê-lo lançando um projeto de pagode, estilo musical que está presente na vida do cantor há muito tempo. O evento de gravação do audiovisual foi organizado por Malu Ávila (CEO da Avvila PR) e teve início na tarde desta quinta-feira (14), no Rio Beach Club, localizado no Rio de Janeiro.

O projeto PaGGodin, que tem data prevista de lançamento para janeiro e que terá shows nas principais capitais brasileiras em 2024, teve na sua gravação diversos convidados famosos como os atores Francisco Vitti e Anna Rita Cerqueira, as cantoras Pocah e Valesca Popozuda, os influenciadores digitais Camilla de Lucas, Matheus Costa e Ricardo Alface, o ex-jogador de futebol Romário, além de outros famosos que também marcaram presença na gravação do cantor baiano.