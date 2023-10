Grandes nomes do design brasileiro se reúnem na Semana Design Campinas 2023

Evento reúne profissionais renomados para discutir o futuro do design

A Semana Design Campinas 2023 está prestes a começar, trazendo consigo um elenco impressionante de profissionais do design e arquitetura para debater o futuro dessas áreas. O evento, que já se consolidou como parte essencial do calendário de design e arquitetura no Brasil, acontecerá entre os dias 06 e 14 de novembro e promete uma programação repleta de reflexões e novas perspectivas.

Design Open Day – O Início do Diálogo

O pontapé inicial da Semana Design Campinas 2023 será o “Design Open Day,” que acontecerá no Radisson Red Hotel em Campinas no dia 06 de novembro. O evento reunirá sete renomados profissionais do design brasileiro em dois conteúdos distintos. O tema central de discussão será o futuro do design, enfocando questões cruciais como sustentabilidade e o uso de inteligência artificial em projetos residenciais e corporativos.

Esther Schattan – palestrante Open Day 2023 Dani Couto – palestrante Open Day 2023 Christian Ullmann – palestrante Open Day 2023 Carol Tilkan – palestrante Open Day 2023 Alexandre Salles – palestrante Open Day 2023 Alexandre Maydana – palestrante Open Day 2023

O primeiro painel do evento trará coordenadores do Istituto Europeo Di Design (IED), considerada a melhor faculdade de design no Brasil, com representatividade global. Mestre em Design Graziela Nivoloni, o arquiteto e mestre em Semiótica Urbana Alexandre Salles, o coordenador de Projetos de Economia Circular e Design para Inovação Social Christian Ullmann, e o diretor criativo Indio San apresentarão o manifesto “Sonhar Design,” uma análise do passado, presente e futuro do design.

Marianne Wenzel – palestrante Open Day 2023 Lilian Santos – palestrante Open Day 2023 Indio San – palestrante Open Day 2023 Ila “Quem Somos – palestrante Open Day 2023 Graziela Nivoloni – palestrante Open Day 2023

O segundo conteúdo do “Design Open Day” abordará “Design e Sustentabilidade” com a participação de Esther Schattan, diretora da Ornare, a renomada jornalista Marianne Wenzel e Carol Tilkian, colunista da rádio CBN e Revista Glamour. Eles refletirão sobre como as ações do presente moldam o futuro e a importância da sustentabilidade em todas as áreas de atuação.

Ruy Teixeira Paula Passini e Bruna Lourenco Palestra Sérgio Rodrigues

Palestras, Exposições e Lançamentos de Livros

Além do “Design Open Day,” a Semana Design Campinas 2023 incluirá uma variedade de palestras, talks, exposições de arte, lançamentos de livros e webinars. Essas atividades têm como público-alvo profissionais e estudantes de arquitetura e design de interiores da região de Campinas e abordarão as tendências nacionais e globais.

De 07 a 14 de novembro, os conteúdos acontecerão nas lojas de design parceiras, que também apresentarão ambientações relacionadas às tendências para 2024. Algumas atividades de destaque incluem:

O lançamento do livro “Histórias de Casa – o morar com afeto” na La Table Préte no dia 07 de novembro.

A palestra “Briefing Sensorial” oferecida pela Neolith no dia 08 de novembro.

Palestra oficial IED sobre “Conexões Estéticas” no mesmo dia.

“Gerar valor à vida das pessoas” com Alexandre Maydana no dia 09 de novembro.

A palestra oficial IED sobre “Neuroarquitetura e Cores” no dia 10 de novembro.

A Breton trará a palestra “Sergio Rodrigues em Brasília” e o lançamento do livro sobre o mesmo tema no mesmo dia.

Na Artzzi, no dia 13 de novembro, será apresentada a palestra “Olhar o design moderno brasileiro como arte.”

No dia 14, um webinar sobre “O protagonismo do artesanato brasileiro” encerrará o evento.

Além dessas atividades, o público também poderá visitar a exposição de Fernanda Naman no Espaço Cultural Piccoloto, que apresentará séries de sua carreira.

A Semana Design Campinas 2023 promete ser um evento repleto de reflexões sobre o futuro do design, sustentabilidade e a importância da criatividade humana em um mundo cada vez mais tecnológico. Com uma programação diversificada, o evento reforça sua posição como um dos principais encontros do setor no Brasil.

Semana Design Campinas 2023

De 06 a 14 de novembro

Eventos nas principais lojas do segmento da cidade

Inscrição prévia e programação completa no site: www.semanadesign.com.br

Instagram: @semanadesign