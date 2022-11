Grandes nomes da música nacional se despedem de Erasmo Carlos nas redes sociais

Milton Nascimento, Maria Bethânia, Djavan e outros artistas celebram a trajetória do Tremendão e lamentam sua morte

Na tarde desta terça-feira (22), foi anunciada a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos, 81 anos, que estava internado desde o dia anterior em um hospital na Barra da Tijuca, na capital do Rio de Janeiro. A causa do falecimento ainda não foi divulgada.

Muitos artistas já têm prestado homenagens ao Tremendão, como era conhecido, dentre eles Milton Nascimento, que publicou no Twitter a sorte de ter convivido com Erasmo.

“Tive a sorte de conviver com Erasmo praticamente desde a minha chegada ao Rio. Sempre prestigiamos um ao outro, foram muitos shows, encontros pelo Brasil, e muitas conversas. Ele até salvou minha vida uma vez, na Urca, estava atravessando a rua e não vi o carro vindo. Erasmo saiu correndo e me empurrou bem na hora. Depois, até brinquei com ele dizendo que, se não tivesse morrido atropelado, poderia ter morrido com a força do empurrão dele. Erasmo era coração puro, fiquei muito emocionado quando o encontrei na minha última temporada no Rio, em agosto, quando dediquei o show pra ele. Vai deixar muitas saudades. Te amo, meu amigo! Obrigado por tudo!”, declarou Milton Nascimento.

A cantora Maria Bethânia também expressou sua tristeza com a perda de mais um colega de profissão. “‘Agora eu choro só, sem ter você aqui’. Perdemos Erasmo, este ‘belo rapaz’. Nosso Tremendão! Quanta tristeza!”.

Outro grande nome da música brasileira, Ney Matogrosso, prestou sua homenagem ao Tremendão. “Morreu o queridíssimo amigo Erasmo Carlos, que lástima!”.

Djavan lamentou a morte de Erasmo em seu Instagram. “Uma tristeza a partida do Erasmo Carlos, o eterno Tremendão. As despedidas são sempre difíceis, mas além da saudade, ficará o legado desse grande artista. Nosso gigante gentil…”.

A banda “Os Paralamas do Sucesso” também expressou sua tristeza nas redes sociais. “Recebemos com enorme tristeza a notícia do falecimento de Erasmo Carlos. Grande amigo e ícone da nossa música. Descanse em paz, Tremendão! Nossos sentimentos aos familiares e amigos”.

Vanessa da Mata relembrou, no Twitter, a parceria de Erasmo Carlos e seus pais.

“Erasmo era parceiro de meu pai e minha mãe nos domingos como ídolo. Aprendi com Erasmo e Roberto o que era a coleção de discos das famílias do pop rock brasileiro! Ele é autor de hinos, com Roberto e sem Roberto. Ele era compositor de massas e cantor de voz limpa, bonita e macia. Conhecê-lo foi um alento. Para quem não sabe, ele tinha o apelido de gigante gentil e assim era de verdade! Um homem com o dom de existir no carinho e com músicas de lado B que infelizmente, a turma não conheceu como ele merecia!”, disse a cantora, e completou: “Nosso gigante gentil se foi! Um amor em existência. Um cara com humor, poesia, melodia, que por onde passava era um rastro de luz! Vá em paz, gentil! Que sua soma pós aqui, seja de continuação de sua gentileza”.

Além disso, Adriana Calcanhoto declarou sua admiração por Erasmo, que deixa um legado nobre. “Erasmo, meu amigo querido, de tantas risadas e carinhos sem ter fim, muito triste a notícia da sua partida. Você já faz muita falta na minha vida e na dos brasileiros e brasileiras. Descanse, ficamos com seu legado tão nobre, tão amoroso, tão especial. Te amo muito, até qualquer hora dessas”.