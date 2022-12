Grande Florianópolis recebe novo empreendimento em região planejada por arquiteto premiado

Com uma área total de 5000 m² de comércios e serviços, o MHaus Biguaçu, que está previsto para 2025, oferece vantagens especiais no mês de dezembro

O litoral catarinense já é conhecido pelas praias exuberantes, belezas naturais, cultura, lazer e aventura, que atraem milhares de turistas todos os anos, em busca da variedade de opções de entretenimento da região.

Em especial, também por oferecer opções residenciais de alto padrão, em meio a bairros planejados, um diferencial que atrai muitos compradores interessados em viver ou investir no sul do país.

Famoso por projetar espaços na região, o arquiteto e urbanista premiado Jaime Lerner trouxe bairros planejados à região de Biguaçu, cidade próxima à capital Florianópolis



Famoso por projetar espaços na região, o arquiteto e urbanista premiado Jaime Lerner (1937-1921) trouxe inovações, como o primeiro calçadão do Brasil na região central, na Rua XV de Novembro, uma das mais movimentadas de Curitiba e o conceito de transporte realizado por ônibus articulados, com canaletas exclusivas e com paradas em estações tubos para facilitar o embarque e desembarque de passageiros.

Além disso, Lerner também planejou diversos bairros da Grande Florianópolis, um deles em Biguaçu, cidade próxima à capital Florianópolis, local onde o maior Home Club da região está sendo construído, com promessa de valorizar e agitar o comércio e lazer das redondezas.

Localizado a 5 minutos de São José e a menos de 15 minutos de Florianópolis, o MHaus Biguaçu, com 92 metros de altura, traz opções de plantas com 44,47m² a 186,87m² e mais de 20 espaços de área de lazer, com um rooftop com vista panorâmica para a capital catarinense, montanhas e um imponente pôr do sol.

O empreendimento, com previsão de entrega para dezembro de 2025, terá duas torres residenciais e um embasamento comercial, formando o Pátio MHaus, com gastronomia e serviços



O empreendimento, com previsão de entrega para dezembro de 2025, terá duas torres residenciais e um embasamento comercial formado por dois andares e dois mezaninos, formando o Pátio MHaus, um exclusivo mall que reunirá serviços e gastronomia no novo ponto de encontro da região. Serão, ao todo, mais de 5000 m² de comércios e serviços.

“O Pátio tem tudo para ser o novo ponto de encontro da região, já que Biguaçu ainda não conta com um espaço tão completo e com uma operação gastronômica tão plural e sofisticada; o empreendimento endossa o crescimento econômico e imobiliário vividos pelo município nos últimos anos”, explica o diretor executivo da construtora,Thiago Prazeres Salum Müller.

Com mais de 42% das suas unidades já vendidas e previsão para ser entregue em dezembro de 2025, MHaus Biguaçu acaba de iniciar uma ação promocional natalina, válida por poucos dias, oferecendo condições pra lá de especiais no parcelamento do empreendimento. Durante a campanha de Natal do MHaus Biguaçu, da Construtora MTF, os novos compradores poderão parcelar a entrada do imóvel em até 10 vezes e as parcelas mensais iniciam em apenas R$ 1.153,00 (o valor das parcelas variam de acordo com a unidade escolhida). Todavia, esta condição é válida somente para quem garantir uma unidade no MHaus Biguaçu até o dia 23 de dezembro de 2022.

“Muitos investidores já estão se adiantando e fazendo bons negócios no município antes desse marco, pois a valorização da cidade e dos imóveis tende a ser bem grande”, explica Thiago Müller, diretor executivo da construtora



De acordo com Gabriela de Albuquerque, gestora de marketing, “os clientes que garantirem o seu imóvel de dois ou três dormitórios também poderão usufruir de 30% de desconto ou parcelamento em 36 vezes nos móveis planejados Evviva dos projetos dos apartamentos decorados”, e completa: “É uma vantagem que facilita ao cliente já garantir uma marcenaria de alto padrão e qualidade que são marca registrada dos projetos assinados pela Evviva”.

Com a chegada do empreendimento à região, a expectativa é de que a cidade e os imóveis valorizem ainda mais. “Ao lado do MHaus Biguaçu sairá um bairro planejado desenhado pelo famoso Jaime Lerner, que já foi considerado o segundo maior urbanista do mundo, desenhou a cidade planejada de Curitiba e, mais recentemente, o Viva Park Porto Belo. A alça de contorno, já quase finalizada, vai ser um forte fator propulsor para a aceleração desse processo de desenvolvimento. Muitos investidores já estão se adiantando e fazendo bons negócios no município antes desse marco, pois a valorização da cidade e dos imóveis tende a ser bem grande”, finaliza o diretor executivo da construtora.