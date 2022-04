Gramado Summit recebe personalidades para falar sobre inovação e empreendedorismo

O tradicional evento recebe mais de 140 palestrantes e 200 empresas expositoras, com especial ênfase na presença dos principais executivos do TikTok, Nubank e Mimo Lives Sales

Entre os dias 06 e 08 de abril acontece o evento Gramado Summit 2022, um dos mais tradicionais encontros de inovação e empreendedorismo do Brasil, no centro de eventos da cidade, no Rio Grande do Sul.

A sua 5ª edição vai promover palestras e trocas de experiências sobre marketing e comunicação, live commerce, finanças, indústria e transformação digital, uma ótima oportunidade para se fazer networking entre participantes e palestrantes e para desenvolver projetos.

Kim Farrell, direto da marketing do TikTok Luiz Felipe Pondé, filósofo Alfredo Soares,vice-presidente institucional

O Gramado Summit 2022 receberá mais de 140 palestrantes e 200 empresas expositoras, com especial ênfase na presença dos principais executivos da rede social TikTok, a fintech Nubank e a Mimo Lives Sales, pioneira latina em live commerce.

Considerado o maior brainstorming da América Latina, o evento tem presença confirmada de grandes personalidades, como Luiz Felipe Pondé, Alfredo Soares, Kim Farrell e muitos outros nomes importantes do ramo.

Marcos Rossi , CEO do evento

Outra participação relevante é a da Monique Lima, CEO e Co-fundadora da Mimo, que vai apresentar no dia 07, às 11h, o tema “Live Commerce – como vender até 10x mais”. A executiva trará para o público os principais inputs sobre como alavancar o varejo através do live commerce.

Monique Lima, CEO e Co-fundadora da Mimo

“Estamos apenas iniciando a revolução na maneira de comprar e vender online através de live commerce. E ser convidada para palestrar no palco nacional de inovação só prova que estamos no caminho certo”, afirma Monique.

Para mais informações sobre o Gramado Summit 2022, acesse https://gramadosummit.com/