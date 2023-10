Graciele Lacerda brilha com semijoias do Hotel Ort em Campos do Jordão

Esposa de Zezé Di Camargo escolhe peças exclusivas para um ensaio luxuoso

O Hotel Ort, um dos complexos hoteleiros mais luxuosos de Campos do Jordão, acaba de dar um passo inovador, lançando uma coleção exclusiva de semijoias. Compostas por oito modelos exclusivos, as peças são criadas com o objetivo de tornar a estadia dos hóspedes ainda mais especial e romântica.

Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, se encantou com a coleção de semijoias do Hotel Ort e escolheu uma das peças exclusivas para um ensaio deslumbrante

A inspiração por trás dessa iniciativa surgiu quando Fábio Burg, o proprietário do Hotel Ort, percebeu a oportunidade de simbolizar os momentos românticos vividos pelos hóspedes com algo duradouro. Assim, a coleção de semijoias se tornou uma opção para presentear, criar memórias e compartilhar momentos especiais com objetos que contam histórias.

“Nosso objetivo é tornar a experiência no Hotel Ort ainda mais completa e sofisticada. O lançamento desta coleção é um testemunho disso”, afirmou o empresário, que também revelou que mais novidades estão a caminho. “Estamos trabalhando em uma nova linha de semijoias, desta vez feitas em ouro amarelo e ouro branco.”

A coleção atual inclui uma pulseira, um bracelete, dois anéis e quatro brincos, todos fundidos em prata 925 e banhados em ródio branco

A coleção atual inclui uma pulseira, um bracelete, dois anéis e quatro brincos, todos fundidos em prata 925 e banhados em ródio branco, o que lhes confere um brilho extraordinário. A designer Camila Maschietto foi a responsável por criar a coleção exclusiva para o Hotel Ort.

A coleção se divide em três linhas distintas: a linha Bauhaus, inspirada por formas limpas e simetria do movimento arquitetônico, é considerada moderna e contemporânea. A linha Campos foi criada a partir das formas orgânicas encontradas em Campos do Jordão, como texturas de terra, folhas e montanhas. Já a linha Céu representa o céu da cidade, com seu visual limpo e estrelado.

Recentemente, a elegante Graciele Lacerda, esposa do cantor Zezé Di Camargo, se encantou com a coleção de semijoias do Hotel Ort e escolheu uma das peças exclusivas para um ensaio deslumbrante. Sua presença no estabelecimento só reforçou a reputação do Hotel Ort como um local de requinte e bom gosto, onde romance e glamour se encontram.

Campos do Jordão é um destino muito procurado por casais que desejam sair da rotina e desfrutar de dias agradáveis. O Hotel Ort, com sua arquitetura bávara e clima característico, é o local preferido dos apaixonados que buscam uma experiência diferenciada na cidade. Agora, com a coleção de semijoias exclusivas, os hóspedes podem levar para casa um pedaço desse encanto e elegância.