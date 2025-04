Governador de Minas Gerais conhece técnicas de silvicultura e de melhoramento genético de mudas da Aperam BioEnergia

A Aperam BioEnergia recebeu, na última quinta-feira (10/4), a visita de Romeu Zema na unidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. No local, o governador conheceu o viveiro de mudas, as modernas práticas de silvicultura e melhoramento genético adotadas pela empresa. As mudas produzidas no local são utilizadas nas florestas renováveis de eucalipto da própria Aperam BioEnergia e também são comercializadas, abastecendo o mercado florestal em diversas regiões do país.

O governador visitou a unidade de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, na última quinta-feira (10/4). (Divulgação/Aperam)

“É um prazer estar aqui, em uma empresa referência para os mineiros. Já estive em Timóteo e estava faltando conhecer a origem de toda essa energia limpa”, frisou o governador. A diversidade do material genético desenvolvido pela Aperam BioEnergia, com espécies selecionadas e adaptadas ao clima e solo da região, proporciona alta performance às florestas renováveis de eucalipto, que auxiliam na produção de 430 mil ton/ano de carvão vegetal.

Além de fornecer carvão vegetal para a produção do aço verde Aperam, as florestas renováveis de eucalipto são fonte de oxigênio, geração de emprego e oportunidades. Elas também garantem a preservação de matas nativas, evitando o desmatamento e contribuindo fortemente para a preservação da biodiversidade da região.

As mudas produzidas na unidade de Itamarandiba são utilizadas nas florestas renováveis de eucalipto da própria Aperam BioEnergia. (Divulgação/Aperam)

“É uma satisfação estar no Vale do Jequitinhonha, um vale cheio de oportunidades. É sempre bom estar em campo e ver as empresas crescerem, como aqui a Aperam, que está neste crescimento vertiginoso”, disse Zema. Atualmente, a Aperam BioEnergia gera mais de dois mil empregos diretos no Vale do Jequitinhonha.

A gerente-executiva da Aperam BioEnergia, Angélica Fabiana Batista Pimenta de Figueiredo, deu boas-vindas ao governador e destacou as ações da empresa que beneficiam colaboradores, o meio ambiente e as comunidades. “Recebemos, pelo 5º ano consecutivo, o prêmio de melhor empresa para se trabalhar no ramo do agronegócio”, enfatizou.

“Recebemos também o primeiro Selo de Sustentabilidade Ambiental, concedido pelo Estado, pelos projetos socioambientais voluntários. E queremos mais, ir além nessa relação com as comunidades. As cidades onde temos as florestas de eucalipto renováveis apresentam os melhores índices de desenvolvimento, com mais geração de renda, emprego, infraestrutura, cultura e educação”, completou Angélica.

Acordo IFC

A Aperam fechou, recentemente, um acordo inédito no país com o IFC, do Banco Mundial. A instituição financiará investimento de R$ 1,55 bilhão – na Aperam BioEnergia, para expansão das florestas plantadas. O investimento fomentará a modernização dos fornos de produção de carvão vegetal da Aperam com tecnologias mais limpas e eficientes, potencializando a sustentabilidade das operações da Aperam BioEnergia.

Além disso, o investimento financiará a ampliação da capacidade do viveiro de mudas para atender à crescente demanda por mudas de alta qualidade de outras empresas florestais e o desenvolvimento de variedades de árvores melhoradas. Por fim, sendo uma inovação-chave, esse investimento ajudará a Aperam a ser pioneira na produção comercial em larga escala de bio-óleo, capturado a partir dos resíduos do processo de produção de carvão vegetal.

Sobre a Aperam

A Aperam é um player global em aço inoxidável, elétrico, ligas, aços especiais e reciclagem, atendendo clientes em mais de 40 países. Desde 1º de janeiro de 2022, a empresa está organizada em quatro segmentos principais: Stainless & Electrical Steel, Services & Solutions, Alloys & Specialties e Recycling & Renewables, comprometida em ser a principal criadora de valor na economia circular de materiais infinitos e transformadores.

A Aperam possui uma capacidade de produção de aço inoxidável e elétrico de 2,5 milhões de toneladas no Brasil e na Europa e é líder em ligas e produtos especiais de alto valor, com presença na França, China, Índia e Estados Unidos. Além de sua rede industrial, que abrange dezesseis instalações de produção no Brasil, Bélgica, França, Estados Unidos, Índia e China, a Aperam conta com uma rede altamente integrada de distribuição, processamento e serviços, além de uma capacidade única de produzir aços inoxidáveis e especiais de baixa pegada de carbono a partir de carvão vegetal, sucata de aço inoxidável e sucata de ligas de alto desempenho.

Com a BioEnergia, que possui uma capacidade única de produzir carvão vegetal a partir de suas próprias florestas renováveis, e com a ELG, líder global na coleta, comercialização, processamento e reciclagem de sucata de aço inoxidável e ligas de alto desempenho, a Aperam coloca a sustentabilidade no centro de seus negócios. Dessa forma, ajuda seus clientes em todo o mundo a se destacarem na economia circular, garantindo altos padrões de desempenho ambiental, social e de governança (ESG).

Em 2024, a Aperam registrou receita de 6,255 bilhões de euros e embarques de 2,29 milhões de toneladas.