Governador de Goiás decreta luto de três dias por morte de Marília Mendonça e autoriza velório no Goiânia Arena

Pelas redes sociais, Ronaldo Caiado prestou condolências para família, amigos e fãs

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Dem) prestou condolências à família, fãs e amigos da cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu nesta tarde de sexta-feira (5), após a queda de um avião em Caratinga, interior de Minas Gerais.



O político autorizou que o velório da ‘Rainha da Sofrência’ seja no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família.



Após a confirmação da morte, o político fez uma publicação nas redes sociais.

“Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora. Marília tinha um grande coração e se destacava por, além de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. Decreto 3 dias de luto oficial no Estado. O velório está autorizado a ser no Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família. Goiás está em luto. 🖤”.

Marília foi vítima de um acidente aéreo nesta sexta-feira (5)



Marília publicou um vídeo em suas redes sociais embarcando em um avião cerca de duas horas antes da informação da queda da aeronave que a matou. No acidente, cinco pessoas morreram, entre elas, dois pilotos, a cantora e dois integrantes da equipe.