Google e Fábricas de Cultura se unem para impulsionar a indústria de games em São Paulo

Conheça a iniciativa que está levando oportunidades de carreira em games para todos

Nova parceria entre a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e o Google promete agitar a cena de desenvolvimento de jogos no estado. O projeto, que visa capacitar jovens e frequentadores das Fábricas de Cultura em regiões periféricas, está causando entusiasmo e expectativa.

Cursos online do Google estão transformando a criação de jogos

O Google, já conhecido por seu compromisso de longo prazo com o ecossistema de games no Brasil, está expandindo suas iniciativas para apoiar o setor ainda mais. Dois pilares fundamentais deste projeto são o Favela Gaming, parte do YouTube, e o Google Play Academy.

Regina Chamma, Diretora de Parcerias do Google Play para América Latina

O Favela Gaming tem uma missão clara: empoderar jovens de grupos sub-representados, proporcionando-lhes oportunidades para trilhar carreiras bem-sucedidas na indústria de games. Seja como jogador profissional, criador de conteúdo ou em outras funções, o Favela Gaming está determinado a criar um impacto positivo.

Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo

Por outro lado, o Google Play Academy busca fornecer conhecimentos práticos sobre o mercado de jogos por meio de cursos online. A intenção é apoiar tanto iniciantes quanto desenvolvedores em ascensão, ajudando-os a ingressar e expandir seus negócios nesse setor em crescimento.

Regina Chamma, Diretora de Parcerias do Google Play para América Latina, compartilhou sua perspectiva sobre o projeto: “Nossa intenção é acelerar a produção de jogos locais e, para isso, entendemos que é preciso capacitar os desenvolvedores que estão começando.” Ela enfatizou a importância de disseminar conhecimento sobre a indústria, as diversas carreiras possíveis e o funcionamento das plataformas.

As Fábricas de Cultura, um projeto do estado que oferece acesso gratuito a atividades pedagógicas e culturais, desempenham um papel central nessa colaboração. O programa de criação de jogos disponível nas Fábricas de Cultura agora contará com conteúdos desenvolvidos pelo Google, proporcionando aos participantes uma abordagem mais abrangente e contemporânea.

Marília Marton, Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, destacou o significado da parceria: “Essa parceria é mais um passo importante na construção de uma nova política de Estado que quer mais formação e mais oportunidade a todos os fazedores de cultura.” Ela enxerga essa colaboração como uma forma de trazer conhecimento do Google para os jovens nas periferias e interior do estado.

Com essa emocionante parceria entre o Google e as Fábricas de Cultura, São Paulo está no caminho de se tornar um polo vibrante no cenário de desenvolvimento de jogos, abrindo portas para um futuro mais promissor para os aspirantes a desenvolvedores e entusiastas dos games.