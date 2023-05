Google Brasil promove evento do Youtube para influenciadores e profissionais da mídia com presença de Felipe Reis

Jornalista esteve ao lado de outros criadores digitais e representantes de agências

Na noite da última quinta-feira (11), o jornalista, apresentador e empresário da comunicação, Felipe Reis, marcou presença em um evento especial nos escritórios da Google Brasil, em São Paulo. Com a presença de influenciadores e profissionais da mídia, o objetivo do encontro foi discutir as conexões entre agências e criadores de conteúdo.

Jornalista e empresário Felipe Reis fortalece sua presença no mundo da comunicação digital durante evento na Google Brasil

Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de assistir a um painel com dois grandes nomes da publicidade brasileira: Jade Neves, co-founder do Farol, e Ricardo Silvestre, CEO da Black Influence. Além disso, o happy hour proporcionou ótimas trocas entre os influenciadores convidados.

Jade Neves, co-founder do Farol também esteve presente no evento que contou com a presença de influenciadores e profissionais da mídia

O ambiente inspirador e propício para a troca de ideias e networking, oferecido pelos escritórios da Google Brasil, foi o cenário perfeito para o encontro. Felipe Reis, que já é uma referência na comunicação digital, aproveitou a oportunidade para estabelecer conexões com outros profissionais e influenciadores, fortalecendo ainda mais sua presença nesse universo.

O evento foi um sucesso e consolidou a importância das conexões entre agências e criadores de conteúdo na atualidade. Além disso, mostrou a relevância do networking e da troca de ideias para o fortalecimento da presença de influenciadores e profissionais da mídia.