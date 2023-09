Goodyear patrocina projeto de incentivo ao esporte da ONG Gerando Falcões

Multinacional apoia iniciativa que promove esporte e inclusão entre jovens em São Paulo

A Goodyear, uma das principais fabricantes de pneus do mundo, reforça seu compromisso com a responsabilidade corporativa e social ao anunciar seu patrocínio à ONG Gerando Falcões por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A Gerando Falcões é uma instituição que atua em aproximadamente seis mil favelas em todo o Brasil, concentrando-se em iniciativas transformadoras para interromper o ciclo de pobreza e proporcionar mais qualidade de vida e oportunidades aos moradores.

Um dos projetos emblemáticos da Gerando Falcões é o “Favela 3D”, que busca uma transformação sistêmica nas comunidades para combater a pobreza e criar um ambiente propício ao desenvolvimento. A organização, liderada por Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, tem como missão levar a pobreza da favela para o museu e despertar os sonhos das crianças e jovens, oferecendo a eles oportunidades reais de realização.

O novo patrocínio da Goodyear será destinado ao projeto “Ninho do Esporte”, que tem como objetivo promover a prática esportiva inclusiva entre crianças e adolescentes de 8 a 17 anos que vivem em comunidades de São Paulo. O projeto atualmente atende 745 alunos, oferecendo atividades esportivas em modalidades como basquete, boxe, futebol, futsal, judô, caratê, tênis, tênis de mesa e xadrez. As atividades são realizadas em escolas públicas das cidades de Poá e Ferraz de Vasconcelos.

Além do patrocínio ao “Ninho do Esporte”, a Goodyear e a Gerando Falcões também estão envolvidas em ações de voluntariado, proporcionando mentorias para os jovens atendidos pela instituição. Essas iniciativas estão alinhadas com o compromisso da Goodyear de promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das pessoas, como destaca Sara Martins, Diretora de Assuntos Jurídicos e Comunicação Externa da Goodyear do Brasil.

A parceria entre a Goodyear e a Gerando Falcões é mais um exemplo de como empresas podem desempenhar um papel significativo na transformação social, capacitando jovens e criando um futuro mais brilhante para as comunidades carentes. Para obter mais informações sobre a Gerando Falcões e o projeto “Ninho do Esporte”, acesse o site oficial da organização.