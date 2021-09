Gominho troca Rio por Salvador e estreia programa em Rádio Baiana

O “Larica Pop” estreia no próximo dia 29 com o Universo Pop sendo abordado

Mudança faz bem para todo mundo, mas para Gominho se tornou mais que especial! Um apaixonado declarado por Salvador, o apresentador se mudou de mala e cuia para a capital baiana e já está estreando programa na rádio Salvador FM sobre um assunto que domina muito bem: Universo POP.

“Recebi o convite para estar à frente do programa e logo pensei no universo pop, pois percebi que este nicho é órfão, e eu estaria abastecendo todos aqueles que assim como eu consomem, admiram e apreciam o mundo pop”, explica o novo apresentador do “Larica Pop”, junto com Dinho Junior. O programa recebe esse nome, porque ‘larica’ já é uma expressão famosa de Gominho nas redes sociais e ‘pop’ é a marca dele né?



“Sempre tive vontade de viver em Salvador. Quando dei por mim já estava de malas prontas para desembarcar por aqui e desbravar ainda mais esta cidade maravilhosa que sempre me acolheu com muito amor e carinho”, explica o amigo de Preta Gil sobre a escolha.

O “Larica Pop” estreia no próximo dia 29, de segunda à sexta, das 19h às 20h, com um ar mega jovial e temas diferentes a cada programa, mas sempre abordando o mundo pop com convidados e interação dos ouvintes. E o mais bacana é que além da sintonia 92,3, o programa poderá ser acompanhado pelo canal da rádio (youtube.com/RadioSalvadorFM).