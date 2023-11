Goleiro da Base do Palmeiras, Audo Ventilari, Brilha ao Defender Pênalti do Filho de Fagner

Titular no time Sub-13 do Palmeiras, destaca-se com defesas cruciais contra o Corinthians

O jovem goleiro Audo Ventilari, que atua na equipe Sub-13 do Palmeiras, se destacou em uma partida emocionante contra o Corinthians, garantindo a vaga de seu time na final do Campeonato Paulista Sub-13. A partida, realizada em dois jogos, manteve os torcedores à beira de seus assentos.

No jogo de ida, realizado no dia 29, as equipes empataram em 1 a 1, com o gol do Corinthians sendo marcado por Henrique Lemos, filho do renomado jogador Fagner. No jogo de volta, ocorrido no último domingo (05), o placar também terminou em 1 a 1, levando a decisão para as cobranças de pênaltis.

Foi nesse momento de tensão que Audo Ventilari brilhou intensamente. O talentoso goleiro defendeu dois pênaltis, sendo um deles cobrado por Henrique Lemos, filho de Fagner. O Palmeiras saiu vitorioso das cobranças de pênaltis, com um placar de 3 a 1, garantindo seu lugar na grande final do Campeonato Paulista Sub-13. O adversário na final será o São Paulo, e a partida está marcada para o próximo dia 12.

A atuação excepcional de Audo Ventilari não passou despercebida, e o jovem goleiro já está sendo especulado como um possível candidato à seleção Sub-15 de base. Além disso, ele conta com uma equipe de agenciamento de alto nível, representado pela Trust Management Sports e 7Braga Sports.

Em uma entrevista após o jogo, Audo demonstrou sua satisfação com seu desempenho e com o progresso de sua equipe. Ele disse: “Eu fico muito feliz em poder ajudar o time. Rola aquela provocação (risos), mas acho que é saudável. Vamos fazer de tudo para conquistar esse título e levá-lo para casa”. Com um futuro brilhante à sua frente, Audo Ventilari continua a ser uma promessa em ascensão no mundo do futebol.