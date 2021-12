Em parceria com a Câmara LGBT, GOL se torna gay friendly e atua a favor da causa

A companhia aérea vai ampliar a atuação em favor da diversidade na empresa e na sociedade

A GOL Linhas Aéreas, Companhia aérea do Brasil, é a mais nova associada da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, associação sem fins lucrativos comprometida em disseminar uma cultura de respeito à diversidade sexual e a promoção de negócios inclusivos com fins comerciais.

Pelo acordo, a Câmara LGBT também terá encontros com a empresa para sensibilização sobre a causa LGBT

A grande novidade, que beneficiará toda a sociedade, foi divulgada pela empresa e Letícia Cabrera, Gerente de Comunicação Corporativa da GOL Linhas Aéreas, falou mais sobre o assunto. Ela informou que a parceria com a Câmara LGBT visa ampliar a atuação da Companhia na área de diversidade garantindo um ambiente, tanto interno como junto a Clientes e parceiros, alinhados às boas práticas dentro do tema.

Letícia disse que a GOL aproveitou o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos para anunciar a parceria em grande estilo

“A Companhia aproveita o dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos para comunicar esta parceria, que será muito importante para ampliar nossa participação dentro da causa da diversidade, garantindo presença em eventos promovidos pela entidade e nos conectando com a rede nacional de empresários, profissionais, organizações sem fins lucrativos e parceiros que compartilhem interesses comerciais com a Câmara LGBT”, disse Letícia.

Com isso, a GOL se torna a primeira Companhia aérea a se tornar gay friendly no Brasil e a primeira Companhia Aérea a se associar à entidade. O acordo firmado com a Câmara LGBT garante encontros com a empresa para sensibilização sobre a causa LGBT.

O acordo firmado com a Câmara LGBT garante encontros com a empresa para sensibilização sobre a causa LGBT

“É com muito orgulho que anunciamos a GOL Linhas Aéreas como primeira companhia aérea associada à Câmara LGBT. Trabalharemos junto a empresa, que já tem em seu DNA a diversidade e inclusão, para promover o estímulo a mais práticas inclusivas. Uma parceria que certamente será referência para todo o setor aéreo”, celebrou Otavio Furtado, Diretor de Turismo da Câmara LGBT.