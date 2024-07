Goiânia recebe festival internacional de dança com 2,5 mil bailarinos e premiação de R$ 61 mil

Goiânia vai receber um dos maiores e festivais de dança do Brasil: o Festival Internacional de Dança Goiás 2024. De 03 a 07 de julho, o Centro Cultural Oscar Niemeyer será palco de mostras competitivas, workshops, batalha de hip hop, feira com artigos de dança e muito mais.

O evento, que acontece desde 2012, é realizado pelo Studio Dançarte e pelo Conselho Brasileiro da Dança e conta com o apoio do Governo do Estado de Goiás, por meio da Lei Goyazes, e patrocínio da Piracanjuba. Nesta 9ª edição, o festival espera receber cerca de 2.500 bailarinos e 133 grupos de 62 cidades de 18 estados brasileiros, além da Colômbia e do Peru.

A programação é diversa e contempla atrações para todos os gostos, desde apresentações abertas ao público até workshops e masterclasses com renomados profissionais que atuam nos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Bélgica, Chile e Brasil. O Festival Internacional de Dança Goiás se destaca ainda por oferecer uma das maiores premiações em dinheiro do segmento da dança no Brasil, que neste ano é de R$ 61 mil.

Mostra Competitiva

Um dos destaques do evento é a Mostra Competitiva, que tem entrada gratuita para o público, possibilitando que a comunidade prestigie apresentações de alto nível e se encante com a diversidade da dança. Ao longo dos cinco dias do festival, a plateia terá a oportunidade de apreciar coreografias em diferentes modalidades, como Clássico de Repertório, Clássico Livre, Dança Contemporânea, Jazz, Estilo Livre, Danças Urbanas, Sapateado e Danças Populares/Folclóricas.

Masterclasses ministradas por profissionais renomados do Brasil e do exterior

Créditos: Divulgação Festival conta com a participação de profissionais da dança de renome internacional



Um júri composto por 13 profissionais renomados nacionalmente e internacionalmente será responsável por avaliar os participantes e selecionar os vencedores. Estão em disputa cerca de 30 bolsas de estudos, inclusive residências artísticas internacionais, além de R$ 60 mil em prêmios em dinheiro. A premiação será dividida da seguinte forma: R$ 18 mil para melhor grupo; R$ 12 mil para melhor bailarino; R$ 12 mil para melhor bailarina; R$ 8 mil para bailarino (a) revelação; R$ 8 mil para melhor coreógrafo (a); e R$ 2 mil para prêmio staff.



Os vencedores dos prêmios especiais serão revelados no domingo (7), a partir das 18h. Os ingressos para a Gala dos Premiados custam R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos no próprio CCON, no ato do credenciamento antecipado ou na hora do evento. Quem estiver com a pulseira do festival paga meia-entrada.



Batalha de Hip Hop

No dia 7 de julho, às 15h, o festival promove uma Batalha de Hip Hop 1×1. A disputa, que terá DJ Zaq Babáo e MC Nego Precioso como atrações e Henry Camargo como jurado, promete premiação em dinheiro no valor de R$ 1 mil para o grande vencedor. As inscrições para a batalha são gratuitas e podem ser feitas pelo site do festival ou no local do evento, no dia da batalha. As vagas são limitadas.



Workshops

Para quem deseja aprimorar suas habilidades na dança, o festival oferece workshops e masterclasses ministradas por profissionais renomados do Brasil e do exterior. As aulas serão ministradas em diversas modalidades, como Ballet Clássico, Contemporâneo, Jazz, Sapateado e Danças Urbanas. As inscrições podem ser feitas no site do festival até o preenchimento das vagas. As taxas variam de R$ 100 a R$ 170, conforme a modalidade escolhida.



Novidade

A grande novidade do Festival Internacional de Dança Goiás 2024 é a modalidade master, voltada para conjuntos com participantes entre 30 e 50 anos nas modalidades Estilo Livre, Dança Contemporânea, Jazz, Sapateado, Danças Urbanas e Danças Folclóricas. A iniciativa visa destacar novos talentos e enriquecer a diversidade de expressão artística no cenário da dança.



Jurados e professores internacionais

Como já é de praxe, o festival conta com a participação de profissionais da dança de renome internacional tanto no júri quanto no corpo de professores. Neste ano, marcam presença Bradley Shelver, diretor artístico do Joffrey Ballet School (New York City); Andreza Randisek, primeira bailarina estrela do Ballet de Santiago; Etienne Diaz, diretor do The Rock School for Dance Education (Pensilvânia); Roberto Altamura, diretor artístico do Milano City Ballet; Nicholas Palmquist, coreógrafo internacional; Ricardo Fernando, diretor do Augsburg Ballet (Alemanha); e Anderson Santana, diretor artístico do Ballet de Bruxelas.



Também participam desta edição os brasileiros Henry Camargo, coreógrafo da Cia. Kahal; Filipi Ursão, bailarino e coreógrafo; Flávia Burlini, professora credenciada pela Royal Academy of Dance; e Chris Matallo, reconhecida pelo The New York Times como Carmen Miranda do tap dance.

Mais informações sobre o Festival Internacional de Dança Goiás podem ser conferidas no site ou pelo instagram @festivaldancagoias.