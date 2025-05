Goiânia abre as portas para a arte contemporânea em nova edição da FARGO

De 15 a 19 de maio, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, recebe um dos maiores eventos de arte do país, a sétima edição da FARGO (Feira de Arte Goiás). Desde sua primeira montagem, o evento aposta no fomento ao mercado de artes visuais na região, aproximando colecionadores, curadores, artistas e novos públicos. Além de consolidar um cenário altamente promissor para negócios, a feira também se tornou um espaço importante para o setor editorial independente, para a difusão de ideias e para o incentivo à formação de novos colecionadores.

Um dos destaques deste ano é a participação da galeria paulista NATA Art&Design, que pela primeira vez leva obras de renomados e novos artistas para a feira. Localizada no bairro de Pinheiros, em São Paulo, a galeria representará, entre outros, Rox Rezende e Nickolas Selma, artistas do sudeste que devem contribuir com seus trabalhos no maior encontro de arte do centro-oeste do país.

Para a 7ª edição do evento, a NATA aposta em diversidade e artistas com abordagens singulares tanto nos materiais utilizados, como nos processos de criação. Entre os destaques, artistas que estão em alta no Brasil e no mundo, como Rox Rezende, que trabalha com fios de metal moldados através de processos que incluem fogo, cortadores e martelos, como parte de uma criação que evidencia o conflito entre a rigidez do metal e linhas delicadas em trabalhos tridimensionais.

Já Nickolas Selma, artista visual de Juiz de Fora (MG), investiga em suas pinturas questões relacionadas à masculinidade e tensões homoafetivas fazendo uso do analógico ao ressignificar fotografias explorando-as junto à pintura. “Em comum entre os artistas que vamos levar à Fargo estão o compromisso com a resignação de materiais e como cada um questiona os limites das linguagens tradicionais”, resume Natasha Szaniecki, curadora de arte da NATA Art&Design. “A melhor parte de participar de feiras como essa é justamente a troca de influências e visões sobre o que é fazer arte em um país do tamanho do Brasil. Levaremos muita arte contemporânea, telas e esculturas e preços acessíveis”, completa.

Sobre a NATA Art&Design

A NATA Art&Design é uma galeria dedicada à arte e design contemporâneos, com um acervo composto por artistas plásticos, fotógrafos, designers e escultores de todo o Brasil, além de nomes consagrados das artes plásticas. Priorizando obras inéditas e exclusivas, a galeria está aberta ao público e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h30 – fecha aos sábados e atende aos domingos com hora marcada.

Serviço:

Evento: 7ª FARGO – Feira de Arte Goiás

Local: Museu de Arte Contemporânea (MAC) – Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia

Data: 15 a 19 de maio de 2025

Horário: 14h às 21h

Entrada Gratuita

Mais informações: https://www.fargo.art.br/