“Sexta Black” é o novo programa da GNT

O programa contou com as participações dos atores Hélio de La Peña e Rafael Infante, da modelo Lian Thai, da cantora Kaê Guajajara e do Pastor Henrique Vieira

Exibido pelo YouTube do GNT, o programa de entrevistas “Sexta Black”, criado e comandado pela publicitária, escritora e mestra em Relações Étnico-Raciais Luana Génot chega à TV por assinatura neste 1º de outubro.

O canal GNT vai exibir às sextas, à 00h15, os cinco episódios da primeira temporada da atração, que contou com as participações dos atores Hélio de La Peña e Rafael Infante, da modelo Lian Thai, da cantora Kaê Guajajara e do Pastor Henrique Vieira. Os convidados debateram questões de cor, pertencimento, trajetória e raça. O programa também será reapresentado no canal aos domingos, às 2h.

Hélio de La Peña

Rafael Infante

Lian Thai

Kaê Guajajara

Pastor Henrique Vieira



“Quando estreamos no Youtube em novembro de 2020, nós conseguimos abrir uma nova discussão para assuntos que são caros para toda a sociedade, e falar sobre raça, racismo, identidades e trajetórias. Agora, entrando na programação do canal GNT, na TV por assinatura, acreditamos que é uma chance de ampliar ainda mais as vozes e atingir um novo público. Precisamos dialogar mais, sem medo, e criar juntos esta sociedade antirracista na prática. Estou ansiosa por isso”, comenta Luana Génot.



No canal do Youtube do GNT o programa está, atualmente, em sua terceira temporada, e é exibido às sextas, às 20h.