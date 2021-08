Gloria Groove comemora entrada no Show dos Famosos e destaque como a celebridade mais influente do Brasil

Artista se destaca em primeiro lugar na pesquisa da Ipsos como a mais influente na categoria diversidade

É dupla comemoração! Saiu hoje (30), na pesquisa anual da Ipsos, o nome de Gloria Groove como a artista mais influente na categoria diversidade, em primeiro lugar do Brasil! Em seguida vem Iza, Pablo Vittar, Camilla de Lucas e Gil do Vigor. E tem mais! Para a alegria dos fãs, Gloria Groove está confirmada para participar da nova temporada do Show dos Famosos, na Rede Globo! O quadro, que é um sucesso na TV brasileira, faz parte do Domingão com Huck e estreia no próximo dia 5 de setembro.

Sob o comando de Luciano Huck, a artista vai homenagear grandes talentos da música no palco do programa e serão avaliados pela bancada de jurados. No elenco também estão os nomes de Fiuk, Diego Hypolito, Wanessa Camargo, Margareth Menezes, Mariana Rios, Robson Nunes, Thiago Arancam e Vitor Kley, que vão entrar na missão de se assemelhar voz, imagem e gesto dos cantores escolhidos. Se preparem-se!

Na pesquisa anual da Ipsos, o nome de Gloria Groove como a artista mais influente na categoria diversidade, em primeiro lugar do Brasil

Em paralelo a competição, Gloria Groove segue divulgando sua nova Era. O single “BONEKINHA”, primeira canção do álbum “Lady Leste”, vem acompanhado de clipe repleto de referências da adolescência da drag queen, nascida e criada na Vila Formosa (zona leste de São Paulo). A faixa, lançada há dois meses, bateu 12 milhões de streams no Spotify, figura no top 200 do Spotify, ultrapassa 17 milhões de views no Youtube e soma mais de 71 mil vídeos no tiktok, com o áudio original.

O single “BONEKINHA”, primeira canção do álbum “Lady Leste”, vem acompanhado de clipe repleto de referências da adolescência da drag queen

Como uma das vozes mais importantes contra o preconceito, a artista promete mais hits no novo trabalho, cheios de ritmo e grandes. “Lady Leste” sucede “Affair”, EP que marcou o retorno da drag à fase R&B e emplacou hits como “A Tua Voz” (10,66 milhões de streams no Spotify) e “Radar” (8,83 milhões de streams). O ano de 2020 também marcou a parceria com Manu Gavassi no megasucesso “Deve ser horrível dormir sem mim” (53,9 milhões de streams) e a estreia de Gloria como apresentadora no reality show “Nasce Uma Rainha”, da Netflix. Já em 2021 chegou com parceria com Ludmilla, no Lud Session, com o cantor Thiaguinho em “Presente do Céu” e com Bivolt na canção “Pimenta”, além do seu mais novo álbum!