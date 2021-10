Globoplay se torna nome de salas de cinema em SP

O canal de streaming que pertence à Rede Globo dará nome a duas salas de cinema em São Paulo

Novidades com relação a Globoplay e duas salas de cinema, situadas no coração de São Paulo. O cine Marquise, situado no Conjunto Nacional e fechado desde fevereiro de 2020 receberá novos nomes. Suas duas salas de projeção de filmes serão nomeadas como Globoplay 1 e Globoplay 2.



O cine reabrirá na segunda quinzena de outubro que agora terá nova administração. Quem assume é o grupo Tonks. Para esta reinauguração, as salas foram totalmente reformadas para receber os clientes e amantes da sétima arte, com projeção de alta qualidade, sistema de som Dolby de última geração, telas importadas, poltronas semi-vip superconfortáveis, além da recuperação do piso original.

De acordo com Tiago Lessa, head de Marketing – Aquisição e Engajamento Produtos e Serviços Digitais – esta ação de trazer de volta salas de cinema importantes para a cidade de São Paulo, tem como objetivo reforçar o apoio e compromisso com as produções audiovisuais. Além da plataforma Globoplay, o Cine Marquise também conta com parceria da Sabesp e da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia.