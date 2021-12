Série com Chapeuzinho Vermelho cega tem estreia gratuita no Globoplay

Os episódios foram produzidos pela Oreo e o projeto já recebeu prêmios no Brasil

Por um mundo com mais representatividade, nesta sexta-feira (17) é lançado oficialmente no Globoplay o último episódio da série Oreo Faz de Contos.

Dessa vez o público poderá ver a história da Chapeuzinho Vermelho com uma protagonista cega, o que vai proporcionar ainda mais inclusão e diversão para a criançada.

Narrado pelo Lázaro Ramos, o episódio conta a história de uma jovem cega que quer entregar lanches na casa da avó

Ao todo, a série tem cinco lindos contos que levam temas importantes para as famílias, como igualdade, diversidade e respeito. O projeto busca gerar conexão entre a nova geração de pais e filhos e apresentar um novo tipo de brincadeira: o de recontar histórias. A campanha foi lançada pela Oreo e assinada pela agência Leo Burnett Tailor Made.

O projeto criado pela marca de biscoitos que é sucesso entre os consumidores, chega com exclusividade no Globoplay

“Fábulas são uma ótima ferramenta para ensinar crianças, e passou da hora de pensar na representatividade ao criar histórias. É importante lembrar que o mundo possui pessoas diversas com desafios diferentes dos nossos e abrir este olhar para os pequenos. Como uma marca brincante, queremos trazer as brincadeiras para todos, a fim de construir adultos sensíveis e empáticos, além de mais felizes e seguros.” afirma Fabiola Menezes, diretora de marketing de biscoitos da Mondelēz Brasil.

A segunda edição de Oreo Faz de Contos promove a releitura de Cachinhos Dourados, Chapeuzinho Vermelho e Os Três Porquinhos, sendo os dois primeiros narrados pelo artista Lázaro Ramos, e o último por Gloria Groove

Com narração de Lázaro Ramos, a série está disponível no Globoplay. Uma boa notícia para as famílias é que o episódio será liberado na plataforma de forma gratuita para os não assinantes do streaming, então não tem motivo para perder. O enredo está tão incrível que já recebeu até o prêmio Effie Awards Brasil 2021.