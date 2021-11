Globo muda programação para homenagem especial à Marília Mendonça

Programação fará homenagens à cantora até domingo à noite

Para homenagear a cantora, a TV Globo abriu espaço para uma programação especial de sábado (6) até domingo (7) à noite. O Globoplay disponibilizará a série Marília Mendonça – Todos os Cantos para não assinantes.

Marília Mendonça morreu inesperadamente aos 26 anos, nesta sexta-feira (5) após o avião em que estava, com outras quatro pessoas, cair no Vale do Rio Doce mineiro.

Na Globo, neste sábado, o ‘É de Casa’ terá uma edição especial com cobertura jornalística e exibição de material sobre a carreira da cantora, com Manoel Soares direto de Minas Gerais. O Jornal Hoje terá sua duração estendida para a cobertura do acidente e seus desdobramentos. O Altas Horas será exibido excepcionalmente logo depois de Império, com uma edição especial das participações Marília Mendonça no programa apresentado por Serginho Groisman.

No domingo, no horário do Zig Zag Arena, será exibido o show de encerramento da série Marilia Mendonça – Todos os Cantos. E os dois últimos episódios da série irão ao ar durante o Domingão com Huck, que estará ao vivo trazendo as últimas informações sobre o caso. O Fantástico também trará uma cobertura do acidente, suas repercussões e uma homenagem à cantora.