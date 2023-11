Gladiadoras do Forró: a banda que traz o empoderamento feminino para as arenas contemporâneas

A banda de forró que nasceu no Recife e se mudou para o Rio de Janeiro promete fazer o público dançar do início ao fim com canções que exaltam a luta das mulheres

O mercado musical brasileiro acaba de ganhar uma nova atração: as Gladiadoras do Forró, uma banda que traz uma proposta ousada, cheia de feminilidade e empoderamento. A banda, que foi idealizada na cidade do Recife, capital pernambucana e uma das principais cidades do Nordeste brasileiro, voou e pousou na cidade do Rio de Janeiro, Sudeste, para iniciar sua trajetória de sucesso.

Segundo os idealizadores do projeto, o nome da banda faz uma alusão aos gladiadores que viveram aproximadamente no ano 286 a.C, quando nessa época, conhecida como Era Medieval, esses bravos guerreiros batalhavam contra outros gladiadores e grandes feras. Adaptando para os dias de hoje, as Gladiadoras do Forró trazem a mensagem da luta das mulheres para conquistar seu espaço e dentre tantas batalhas que elas travam, ainda em pleno século XXI, a banda mostrará empoderamento através de canções que prometem animar o público do início ao fim.

“Não queremos que o público pare ou desanime em nenhum momento, por isso, a nossa proposta é que não tenha música lenta ou romântica, como se vê bastante em vários shows, queremos que todos curtam, se divirtam do momento em que entra até o final da última música, além de deixar o público com gostinho de quero mais.” – Relata um dos fundadores da banda.

A banda é composta por 3 vocalistas e 9 músicos, que inclui o trio de metal que enriquecerá o show com o diferencial que estes instrumentos trazem. As vocalistas passaram por um processo seletivo muito criterioso para se adequar ao projeto e hoje é composta pela paraense Hellen Ferrari, que atualmente mora em São Paulo e semanalmente se desloca para o Rio de Janeiro para participar dos ensaios, Karol Salles é paraibana e atualmente mora no Rio de Janeiro e Luh Marques, carioca da Zona Norte expõe a garra feminina e estão preparadas para as “arenas contemporâneas”.

O grande e tão esperado lançamento da banda Gladiadoras do Forró ocorrerá no Texas Carioca Festival, evento promovido pelo escritório que a administra e será no dia 18 de novembro de 2023, a partir das 21 horas, na cidade de Simão Pereira/MG e com entrada franca. Mais informações no perfil da banda no instagram @gladiadorasdoforro.oficial