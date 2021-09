Gkay se declara para Anitta: “Ela claramente quer fazer quem tá perto dela brilhar também”

A humorista postou tweets enaltecendo a cantora e exaltando sua amizade

Na manhã desta quarta-feira, (29), a atriz e humorista Gkay se declarou para a sua amiga Anitta, em seu Twitter, enaltecendo o quanto a cantora quer que seus amigos brilhem tanto quanto ela e a admiração que sente pelos amigos.

“A Anitta é uma amiga do [palavrão], gente! Vocês não têm noção! Ela chega para os gringos aqui, galera famosa, famosona e me apresenta falando do meu filme, do meu trabalho como se eu fosse a mais f*** do mundo. Ela claramente quer fazer quem ‘tá’ perto dela brilhar também e isso é muito admirável”, contou a humorista.

Gkay está passando alguns dias em Miami e dividindo, através das suas redes sociais, o dia a dia divertido com a cantora e o empresário Leo Fuch

Gkay está passando alguns dias em Miami e dividindo, através das suas redes sociais, o dia a dia divertido com a cantora e o empresário Leo Fuchs, indo a parques e até a eventos importantes por lá. A respeito desses eventos, a humorista contou: “eu não trouxe roupa legal pra cá, porque não foi uma viagem programada e ela [Anitta] faz questão de toda vez me emprestar pra eu chegar bem no evento e ser bem vista sabe?!”.

Na manhã desta quarta-feira, (29), a atriz e humorista Gkay se declarou para a sua amiga Anitta, em seu Twitter, enaltecendo o quanto a cantora

E para encerrar, a atriz, que em breve estreia uma serie na Netflix, disse: “Anitta não só quer que as pessoas ao lado dela cresçam e sejam tão f** quanto ela como ela, DE FATO, ajuda e faz de um tudo pra isso acontecer!”, deixando claro que a cantora é uma amiga que todos queríamos ter e que sabe dividir os louros do sucesso.