Gkay compra casa em Orlando; imóvel avaliado em R$6 milhões fica no mesmo condomínio de Bruna Marquezine

A responsável pela venda da propriedade é Juju di Casa que é considerada a corretora dos famosos em Orlando, ela já atendeu clientes como Larissa Manoela, Deborah Secco, Hulk Paraíba e outros jogadores de futebol.

Gessica Kayane, mais conhecida como Gkay acaba de aquirir uma casa em Olrando, cidade localizada no estado norte-americano da Flórida. A corretora dos famosos em Orlando, Juliana Fernandes, mais conhecida como Juju di Casa, é a responsável pela venda do imóvel. A corretora aproveitou a presença da influenciadora digital para explicar as vantagens da compra da propriedade.

O hall de entrada da casa em que Gkay estava hospedada em Orlando. Créditos: Divulgação

Gkay que já ficou em diversas casas que são administradas pela Juju di Casa, conta que a experiência é muito positiva. “São novas, tem uma decoração maravilhosa, tem tudo de melhor qualidade”, exemplificou a influencer. “Você já usa as minhas casas, imagina você ter a sua casa aqui em Orlando, que você vai poder usar. Só que detalhe, os dias que você não está usando, tá alugando e casa tá se pagando. Então, você escolhe uma casa, como essa que a gente tá agora de nove quartos, você paga só 30% de entrada, o restante você esquece, porque o hospede que vai pagar. Além disso você coloca lá na agenda o dia que você quiser usar, emprestar para os seus amigos, fazer uma farofa, quem sabe? Então, a primeira vantagem é essa você tem uma casa que está rendendo para você”, explicou a corretora.

O imóvel possui ambientes integrados, como é caso da sala de jantar, cozinha e sala de televisão que não possuem divisões por paredes. Créditos: Divulgação

A influenciadora digital destacou um dos diferenciais das casas que são administradas pela corretora. “Além de tudo, as casas da Juju são muito bem divididas e apesar de ter muitos quartos, todos os quartos são muitos espaçosos”. Outro diferencial que também faz muito sucesso são quartos temáticos, Juju afirmou que Gkay adora esse tipo de cômodo e a influencer revelou que quer um quarto inspirado na farofa.

A sala de televisão possui um amplo sofá para garantir o conforto dos hóspedes e moradores. Créditos: Divulgação

A assistência prestada pela corretora ajuda os seus clientes desde os primeiros passos, até depois que a compra é concluída. “A gente fala que a gente cuida do cliente do começo pro resto da vida. Então, eu vou te ajudar achar um condomínio ideal, o lote ideal, o tamanho de casa ideal. No processo inteiro de compra você não precisa se preocupar com nada, você nem vai precisar vir do Brasil, você vai vir só quando a casa estiver prontinha, com velinha acessa, cheirosa, com geladeira cheia. Porque de resto a gente cuida de tudo, inclusive do financiamento”, Juju ainda assegura que a casa dará tanto rendimento que a Gkay comprará outras.

A corretora aconselha a influenciadora digital sobre a escolha da casa e afirma que quanto maior a quantidade quartos, maior é a rentabilidade do imóvel. “Quem mais aluga casa? É próprio americano. Eu já falava isso antes da pandemia e na pandemia a gente viu que as casas… todas, não tinha lugar, todas lotadas. Por que? Porque o americano é o seu primeiro cliente. Então, o americano não é igual o brasileiro, o brasileiro gosta de viajar só em família, uma família de quatro de cinco, o americano não, eles vêm em 20, eles se unem e se você olhar condomínio, nesse mesmo, você vai ver que tem aquelas vans enormes brancas, é lotado de van, porque eles se unem entre os amigos, então, as casas têm que ter de 9 quartos pra cima”, Juju ainda informou que casas que mais dão rentabilidade são as que possuem 9, 10, 12 e 15 quartos.

Gkay está em uma das casas administradas pela corretora, o imóvel possui os famosos quartos temáticos. Entre os quartos que ficam no segundo andar existe uma espécie de hall com o tema de Mario Bros., o ambiente conta com várias televisões, vídeo games, fliperama, mesa de sinuca, mesa de disco e mesa de pimbolim. Já um dos quartos possuem o tema da famosa animação da Disney “Encanto”, outro dormitório tem a decoração inspirada no filme “Harry Potter”, o terceiro quarto tem diversos elementos Mickey e sua turma e o quarto dormitório traz toda uma referência do universo de “Os Simpsons”. O quarto que a influenciadora digital mais gostou foi o inspirado em “Encanto”, mas Juju já anunciou que é por pouco tempo, porque Gkay já escolheu o tema do seu quarto que terá em sua casa de Orlando, mas elas mantiveram segredo sobre temática escolhida.