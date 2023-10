Givaudan celebra os graduados de 2023 de sua Escola de Perfumaria

Desde 1964, a Escola de Perfumaria Givaudan formou a elite da criação de perfumaria para atender marcas de prestígio e fabricantes de produtos de consumo com as mais encantadoras fragrâncias do mundo

A Givaudan, líder global em fragrâncias e beleza, tem o prazer de anunciar os formandos de 2023 da Escola de Perfumaria Givaudan, revelando a próxima geração de perfumistas: Andrea Montanari, Ashley Santiago, Carol Belli, Julie Noé, Laurie Martinez, Samantha Yu e Wesley Perumal.

Givaudan celebra novos perfumistas recém-formados



Desde 1964, a Escola de Perfumaria Givaudan formou a elite da criação de perfumaria, para atender marcas de prestígio e fabricantes de produtos de consumo com as mais encantadoras fragrâncias. Construída com base na herança e na experiência inigualável da Givaudan, misturando técnicas tradicionais de aprendizagem com inovação e ferramentas digitais, a Escola de Perfumaria Givaudan tem como objetivo libertar a criatividade de seus alunos, dominando a formulação de fragrâncias.

Givaudan forma a elite dos perfumistas

Créditos: Divulgação | Instagram



Após um rico currículo de quatro anos, a Givaudan tem o prazer de revelar os novos talentos da casa, celebrando o início de um novo capítulo criativo para a indústria. Calice Becker, VP Perfumista e Diretora da Escola de Perfumaria da Givaudan, afirma: “Nossos alunos abraçaram de forma brilhante uma intensa jornada olfativa, envolvendo a compreensão de 600 matérias-primas e todas as dimensões do artesanato da perfumaria. Foi um privilégio ser mentora de personalidades tão notáveis e diversas. Estamos ansiosos para vê-los criar as obras-primas de amanhã com os aromas mais deliciosos e esplêndidos”.



Gilles Andrier, CEO, acrescenta: “Estamos muito orgulhosos de celebrar a próxima geração de talentos da perfumaria. Eles são uma demonstração maravilhosa da missão da Givaudan de promover o futuro das fragrâncias, orientando e incentivando aspirantes a perfumistas de todo o mundo. A Escola de Perfumaria existe para revelar, treinar e encorajar a mais ampla e única diversidade de futuros talentos para trazer a liberdade criativa de amanhã. Desejamos aos nossos alunos todo o sucesso ao embarcarem em sua futura jornada criativa”.

A Givaudan é líder global em Fragrância & Beleza e Sabor & Bem-estar. Oferece experiências gastronômicas, fragrâncias inspiradas em artesanato e desenvolver soluções de beleza e bem-estar que façam as pessoas parecerem e se sentirem bem. Em 2022, a Givaudan empregou quase 16.700 pessoas em todo o mundo e alcançou CHF 7,1 bilhões em vendas com um fluxo de caixa livre de 6,7%. Com uma herança que remonta a mais de 250 anos.