Giulia Be lança novo álbum, “Disco Voador”, com influenciadores na Casa Chango

A cantora Giulia Be realizou um evento na Casa Chango de Natal para promover seu mais novo álbum, “DISCO VOADOR”.

A artista passou o dia na Casa, que conta com os principais influenciadores e tiktokers do Brasil, e apresentou as faixas do disco para os convidados, nomes como Vanessa Lopes, Malu Camargo e Clara Garcia. Giulia explicou as referências e influências do projeto, cantou faixas em voz e violão, e ainda fez algumas coreografias novas com os influenciadores.

“DISCO VOADOR” conta com uma estética, alienígena, interplanetária e com referências aos astros e a numerologia. O álbum possui 13 faixas, com músicas em inglês, português e espanhol, e embarca na sua jornada através das estrelas, tempo, amor e espaço, encontrando a cantora em diferentes pontos do seu multiverso.

A divulgação segue a todo vapor, também no TikTok Awards, onde Giulia foi uma das atrações musicais, com um medley especial da faixa “Tempo” do álbum, com a música-tema do filme “Depois do Universo”, sucesso nacional que marcou a estreia dela como atriz.