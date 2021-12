Curso sobre comida funcional e sorvete terapêutico faz sucesso entre empresários brasileiros

As aulas são ministradas pela empresária farmacêutica Giselle Sell

Em um momento em que os brasileiros buscam cada dia mais uma vida saudável e balanceada, ideias como um sorvete terapêutico são revolucionárias e chamam muita atenção da clientela. Esse item foi criado por Giselle Sell, uma empresária farmacêutica que vende o produto e também tem um curso para ensinar outros empresários a fazerem esse alimento funcional.

O sorvete é um dos alimentos mais calóricos e industrializados do setor alimentício. É por isso que Giselle teve a ideia de elaborar sorvetes funcionais para quem busca saúde, mas não abre mão do prazer. “Eu vi que poderia ajudar as pessoas entregando um produto de qualidade, com sabor e que além de saudável proporciona muitos benefícios à saúde”, comenta Giselle Sell.

Giselle já ajudou diversos alunos espalhados no Brasil, tanto no segmento de Farmácias Magistrais como forma farmacêutica diferenciada, nutricionistas e empreendedores de um modo geral

A empresária começou a vender o sorvete e fez um enorme sucesso, emplacando em grandes redes de supermercados, mais de 600 pontos de vendas e com um faturamento de R$4 milhões. Sem conseguir levar o produto para todo o Brasil, Giselle percebeu que poderia compartilhar a experiência de negócios e auxiliar outros empreendedores no ramo de alimentos funcionais.

Segundo levantamento realizado pela ‘Research and Markets’ o mercado de alimentos funcionais deve chegar a U$ 92,3 bilhões em 2021

“Os pedidos vinham do Brasil inteiro, e eu só conseguia atender onde parceiros logísticos atuavam e isso sempre me frustrou muito. Devido ao produto ter consistência pastosa e ter alta qualidade nutricional, outras pessoas além do público fitness e lifestyle começaram a consumir meus produtos como pacientes oncológicos, diabéticos, bariátricos, idosos com problemas de deglutição, adultos e crianças com sobrepeso, entre outros”, ressalta Giselle Sell.

A Terapia&Sabor é um programa de empreendedorismo – onde desenvolve profissionais a explorarem uma nova oportunidade de mercado

Com isso, a empresária lançou o curso de soverte terapêutico, o Terapia & Sabor, que é on-line e os alunos aprendem desde a elaboração de formulações funcionais personalizáveis, até como inovar e explorar novos mercados de atuação.