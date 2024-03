Gisele Bündchen protagoniza campanha de inverno 2024 da Arezzo

Com o tema “ON MY WAY”, campanha será lançada nesta quarta (6) em São Paulo

A supermodel brasileira Gisele Bündchen é a protagonista da campanha “ON MY WAY” da coleção de inverno 2024, da marca Arezzo. Com inspiração na essência, autenticidade e na ousadia de trilhar novos caminhos, a campanha assinada pelo diretor criativo Giovanni Bianco faz apostas criativas por meio de um mix de materiais, metais dourados e formas orgânicas, criando assim uma coleção com muita personalidade.

Possuindo um contraponto entre clássicas sapatilhas de bonecas e as botas de cano alto e sandálias de saltos finos em metais dourados, esta coleção da Arezzo contará ainda com a presença das maxi bags, que tem o objetivo de promover uma atualização dos looks com o “coolness”, que dividirão espaço com os cintos de estampas exclusivas e com a bolsa versátil tiracolo, que pode funcionar como carteira.

A coleção apresentará, com uma cartela de cores que são puro desejo, um mix perfeito entre peças clássicas e fashionistas. Entre as tonalidades escolhidas está a tonalidade quente de marrom, que aparece como novo curinga da estação, proporciona ainda mais o twist da moda para a mulher Arezzo. Enquanto que as utilizações de metais, que são um dos mais importantes elementos de estilo da campanha, têm inspiração na arte surrealista, ao tornar os modelos imponentes e únicos.

A Arezzo realizará o evento de lançamento da nova coleção nesta quarta-feira (6), em São Paulo, no Estúdio Pier 88, local onde a modelo brasileira fez o ensaio fotográfico para a campanha da marca. Contando com várias experiências reais como um camarim, sessão de fotos, entre outras ativações, o evento terá a temática de um backstage. A campanha estará disponível para a visualização do público por meio de todos os canais de vendas da Arezzo e pelo e-commerce aqui.