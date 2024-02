Gisele Bündchen e Marlon Teixeira fazem ensaio fotográfico para a Colcci

Modelos foram escolhidos para campanha da coleção de outono

Com o objetivo de manifestar, expressar ideias, explorar detalhes e inspirar tendências, a Colcci, marca brasileira de roupas e acessórios, na coleção outono 24, em que realiza uma ode à moda, ao amor e à energia que este sentimento causa, escolheu übermodel Gisele Bündchen e o modelo Marlon Teixeira para estrelarem a nova campanha da marca.

Na campanha da Colcci, é possível ver Gisele Bündchen vestindo vários looks, com destaque para o tecido jeans, presente sobretudo em calças ou jaquetas. O mesmo também acontece com Marlon Teixeira, que é fotografado utilizando calças e jaquetas jeans.

A ideia para esta temporada é juntar amor e moda para que andem lado a lado, produzindo uma coleção maravilhosa, cativante e que vai fazer com que as pessoas se apaixonem por cada peça.