GiraBrasil Distribuidora: Convenção Histórica Acelera Rumo a 2024!

Evento no Espaço DHouse marca os 19 anos da empresa, revelando planos ambiciosos para o futuro

No último dia 26 de janeiro, a GiraBrasil Distribuidora fez história ao realizar sua Convenção no Espaço DHouse, em Curitiba/PR. Sob o tema “Acelera Gira Brasil somos uma tropa de Elite”, o evento celebrou os 19 anos de trajetória da empresa, marcando uma virada de chave para o futuro.

O ambiente do Espaço DHouse foi cuidadosamente projetado, imprimindo a sensação de competição automobilística, com elementos como macacões, troféus e vídeos de competições brasileiras. Mais de 200 colaboradores e fornecedores participaram do evento, que teve como destaque a apresentação do planejamento estratégico pela Diretora de Planejamento Estratégico, Viviane Katzwinkel.

A CEO da empresa, Alessandro Xavier, ressaltou a importância do evento como um marco na presença e peso da marca no mercado. O dia contou ainda com a presença do piloto da Stock Car, Julio Campos, que enfatizou a importância da união dentro de uma equipe, independentemente do setor de atuação.

A diretora financeira, Andressa Xavier, liderou um bate-papo enriquecedor com representantes dos times de logística, administrativo, financeiro e RH. O encerramento do evento foi marcado por um show de Rogério Cordoni e Banda, seguido por um stand-up do comediante Fernando Semmer, proporcionando um clima agradável e descontraído.

A GiraBrasil Distribuidora, atuante no mercado há 18 anos e sediada em Curitiba, especializa-se na distribuição de produtos de perfumaria e higiene pessoal. Com uma sede de 4.000 m², frota própria e uma equipe comprometida, a empresa visa acelerar o processo de distribuição e satisfazer seus clientes, mantendo os pilares de comprometimento, responsabilidade, respeito e seriedade com seus parceiros e clientes. A convenção, além de reforçar esses valores, sinaliza uma nova fase para a empresa em 2024, prometendo desafios e sucesso para sua “tropa de elite”.