GIPSY KINGS se apresenta em Brasília no mês de maio

Os amantes da música ao redor do mundo têm um motivo especial para celebrar em maio de 2024: os GIPSY KINGS®️ by Diego Baliardo estão de volta ao Brasil. Com uma série de apresentações em Porto Alegre, Ribeirão Preto e Brasília, a banda promete reviver a chama ardente da cultura cigana e encantar as plateias com sua energia vibrante e músicas que cruzam gerações.

Desfrute da autenticidade e do fervor da música cigana enquanto a lendária banda visita Porto Alegre, Ribeirão Preto e Brasília

Liderados por Diego Baliardo, os GIPSY KINGS®️ são mais do que uma banda; eles são guardiões de uma rica tradição musical. Desde sua origem nas ruas ensolaradas da França, eles têm espalhado a alegria e o espírito da música cigana pelo mundo, conquistando corações e prêmios, incluindo um Grammy de Melhor Álbum de World Music.

GIPSY KINGS®️ prometem noites inesquecíveis!

A história dos GIPSY KINGS®️ começou com a família Baliardo, cujo amor pela música os transformou em ícones globais. Suas músicas, como “Bamboleo”, “Djobi Djoba” e “Baila Me”, não são apenas sucessos; são hinos que evocam a paixão e a vitalidade da vida cigana. Suas performances ao vivo são conhecidas por serem explosões de energia e emoção, características que esperam replicar nas cidades brasileiras.

Uma jornada musical de paixão e herança!

A turnê pelo Brasil não é apenas uma série de concertos; é uma celebração de quatro décadas de música, cultura e história. Para os fãs antigos e novos, será uma oportunidade de vivenciar a magia dos GIPSY KINGS®️ ao vivo, de sentir cada nota vibrar no ar e de se deixar levar pelo ritmo contagiante que só eles sabem criar.

Prepare-se para uma experiência única, onde a música transcende as barreiras da linguagem e se torna uma verdadeira expressão de liberdade e paixão. Os GIPSY KINGS®️ estão chegando, e com eles, a promessa de noites inesquecíveis sob o céu brasileiro, repletas de música, dança e alegria. Não perca a chance de ser parte deste espetáculo mundial e ver de perto a lendária banda que continua a inspirar e emocionar gerações em todo o mundo.