Rommanel e Gio Antonelli apresentam a coleção cápsula “Abundância”

A novidade traz ousadia, pluralidade e estilo

A Rommanel, principal fabricante de joias folheadas do país, acrescenta em seu portfólio a nova coleção cápsula “Abundância”, assinada pela atriz Giovanna Antonelli. Buscando uma diversidade de estilo e pluralidade, o lançamento traz ousadia em diferentes designs, cores e materiais, trilhando as novas tendências da joalheria.

Elegante e versátil, a coleção traz um mix de miçangas foscas e peças metalizadas que garantem um toque de neutralidade ao mesmo tempo que inspiram sofisticação. Seja nos tons terrosos ou no verde, essa combinação entre o divertido das miçangas e o elegante do dourado é perfeita para um maxi glamouroso.



Também merecem destaque os skinny rings, anéis mais finos que podem ser usados aos montes, trabalhados em uma sobreposição descolada ou combinados com anéis mais volumosos. O Skinny Ring Bolinhas é uma aposta certeira: seu design moderno explora diferentes texturas, em bolinhas e em blocos.



Outro ponto chave da coleção são as argolas, que aparecem com design diferente e novos formatos. A Argola Geométrica é perfeita para criar aquele visual autêntico que vai do dia à noite, do formal ao casual, do minimal ao maxi. A Argola Oval também não passa despercebida, é uma criação moderna, versátil e democrática.

A coleção “Abundância” será lançada dia 15 de setembro e apresenta peças modernas e cheias de personalidade, com joias folheadas a ouro 18k e design geométrico, trazendo elegância e estilo.