Ginecologista Dra. Ana Comin explica causas do parto prematuro

Filho do humorista Whindersson Nunes e Maria Lina nasceu no último sábado (29) e morreu dois dias depois em maternidade de São Paulo após nascer de 22 semanas

Com a descoberta da gravidez, toda família se vê ansiosa pelo nascimento do bebê. No entanto, a felicidade acaba dando lugar à preocupação, quando o novo integrante acaba nascendo antes da hora. E existem diversas causas que podem interferir no parto prematuro, a ginecologista e obstetra Ana Comim, contou sobre as intercorrências que podem levar a prematuridade.

Segundo a médica, “são muitas as causas que levam a gestante a ter um parto prematuro. Esses fatores podem variar entre os que envolvem idade materna, hábitos como tabagismo, ingestão de bebida alcoólica, má alimentação e uso de drogas ou medicamentos”, comentou a Dra. Ana Comim.

A infecção da bolsa e principalmente a má formação fetal pode acelerar o parto de acordo com a ginecologista Dra. Ana Comin

Mas além disso, existem causas associadas aos bebês que podem fazer com que o parto aconteça antes da hora. “A infecção da bolsa e principalmente a má formação fetal pode acelerar o parto, e uma vez que entendemos que isso existe, percebe-se que mesmo que haja cuidados 24h com a gestante, ainda há coisas que a medicina não consegue prever ou tratar”, conta.

No último sábado (29), a noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina deu à luz a João Miguel. O bebê nasceu prematuro de 22 semanas, em uma maternidade de São Paulo, onde estava sob cuidados médicos. Contudo, ele faleceu nesta segunda (31).

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), no Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todo ano, o equivalente a 931 por dia ou a 6 prematuros a cada 10 minutos. Mais de 12% dos nascimentos no país acontecem antes da gestação completar 37 semanas, o dobro do índice de países europeus.

Dra. Ana ainda completou: “O acompanhamento médico antes da gravidez pode ajudar na prevenção de possíveis transtornos, como a hipertensão e diabetes gestacional. O ideal é que seja feito todo esse acompanhamento, antes, durante e depois”, disse a ginecologista e obstetra.

No domingo (30), Whindersson escreveu sobre o nascimento: “Ontem eu conheci meu filho”. “Ele, como diz no interior, é minha cara, cagado e cuspido, até o pé é igual, mas ele é bem pequeninho porque veio um pouco antes do esperado. A mãe [Maria Lina Deggan] dele foi uma leoa demais.”

A gravidez da namorada foi anunciada em janeiro pelo humorista.