Gina Garcia celebra Orgulho LGBTQIA+ com Jantar Beneficente

Nesta quarta-feira (19), a cantora Gina Garcia promove um evento especial em prol da Casa Chama, em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+. Marcado por um jantar beneficente preparado pela renomada Chef Carmem Virginia, o evento promete uma experiência gastronômica única ao público, além de um pocket show com oito músicas e a aguardada apresentação do novo single de Gina, “Respeito é Bom”. Caio Prado e Assucena, que também fazem parte da gravação da música junto de Liniker, Preta Gil e Erika Hilton, estarão presentes, prometendo emocionar o público com sua mensagem de inclusão e respeito.

Todo o valor arrecadado com os ingressos será destinado à Casa Chama, uma importante ONG que idealizou o primeiro espaço de convivência para pessoas trans em situação de rua, prostituição e sobreviventes do sistema prisional da América Latina.

O single “Respeito É Bom” é o segundo lançamento do álbum de estreia de Gina Garcia, intitulado “Tô Pronta”. O primeiro single, “Meu Anjo”, um feat com Gloria Groove, já ultrapassou 145 mil plays no Spotify e 300 mil visualizações no YouTube. Com 12 faixas, o álbum de samba conta com outras participações especiais como Péricles, Marvvila e Erika Hilton.

Gina, conhecida por sua voz marcante e seu compromisso com causas sociais, ressalta a importância deste evento: “Estou emocionada em poder unir minha música a uma causa tão nobre como a Casa Chama, essa ONG que acolhe com dignidade e autonomia pessoas trans e travestis. Em parceria com minha querida amiga Carmem, espero que essa noite seja de muita solidariedade e que consigamos ajudar quem precisa e vive em situação de vulnerabilidade”, completa a artista.

“É sempre um prazer estar à frente de um momento que ajudará a Casa Chama, que luta pela causa trans e pela situação de vulnerabilidade social. Ajudar o próximo nos melhora enquanto seres humanos, independente de qual minoria pertença”, afirma Carmem Virginia.

O jantar beneficente e o pocket show de Gina Garcia prometem ser um marco cultural, reunindo música de qualidade, gastronomia de excelência e apoio a uma causa essencial.