Gilmelândia sobre Ivete Sangalo: “ela é uma mulher inacreditável”

Cantora relembrou convite recebido na época que estava fora do Carnaval de Salvador

Durante show ao lado de Ivete Sangalo neste Carnaval, a cantora Gilmelândia relembrou um momento importante de sua carreira em que a amiga a levou de volta às festas e shows em Salvador.

“Ela me chamou, estava em Manaus. Eu quero que você puxe o coruja comigo, amanhã esteja aqui”, contou Gil, que na época do convite estava em Manaus.

Completando 25 anos de carreira, Gilmelândia fez questão de reforçar a amizade construída: “Nunca esqueço disso. Ivete me chamou do canto e fez uma coisa assim que não é todo mundo que faz. Me contou o beabá e disse, saiba que eu sempre vou estar aqui do seu lado. Sempre. E a gente não se desgrudou mais”, disse.

Um artista sabe as suas lutas, as suas dores, as suas potências. Mas quando a gente junta isso, isso nos fortalece”, afirmou Ivete.

Em cima do trio elétrico, Gil ainda destacou que a atitude de Ivete foi única e que ela merece aplausos. “Ninguém faz isso não, viu gente? Por isso, onde eu passo, eu falo que ela é uma mulher inacreditável. Aplausos para Ivete Sangalo”, pediu a cantora.