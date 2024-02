Gilles Andrier da Givaudan conquista o Prêmio Hall of Fame da Fragrance Foundation 2024

Reconhecimento celebra três décadas de liderança inovadora e expansão global na indústria de fragrâncias

Em uma cerimônia prestigiada que ocorrerá na vibrante cidade de Nova York, em 5 de junho, Gilles Andrier, CEO da Givaudan, será laureado com o cobiçado Prêmio Hall of Fame da The Fragrance Foundation (TFF) durante os Fragrance Foundation Awards de 2024. Este prêmio, altamente respeitado na indústria de fragrâncias dos EUA, é um reconhecimento às realizações excepcionais, inovações e ao impacto significativo de indivíduos na indústria.

Com uma carreira notável que se estende por mais de três décadas na Givaudan, Andrier começou sua jornada na empresa em 1993. Desde então, ocupou várias posições de destaque, incluindo Chefe de Operações de Fragrâncias nos EUA e Chefe Global de Fragrâncias Finas, antes de ser nomeado CEO em 2005. Sob sua liderança visionária, a Givaudan não apenas experimentou um crescimento substancial, mas também viu sua expansão global e a redefinição de sua direção estratégica, consolidando sua posição como líder mundial nos segmentos de Fragrâncias & Beleza e Sabor & Bem-estar.

Andrier foi fundamental nas aquisições estratégicas que elevaram a Givaudan a novos patamares no mercado de fragrâncias finas, ajudando a empresa a solidificar sua liderança e apoiando clientes na criação de marcas icônicas. Seu compromisso com a sustentabilidade e iniciativas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) também reflete o ethos da Givaudan de responsabilidade social corporativa.

Ao receber este prestigioso prêmio, Andrier expressou sua gratidão e honra, dedicando-o à equipe da Givaudan: “Este prêmio presta homenagem a todos na Givaudan pela sua criatividade, paixão e contribuição à nossa maravilhosa indústria de fragrâncias finas”. Ele enfatizou o impacto profundo que a indústria teve em sua vida, celebrando o poder das fragrâncias em evocar emoções, despertar memórias e trazer alegria às vidas das pessoas.

Linda G. Levy, presidente da The Fragrance Foundation, elogiou Andrier como um líder exemplar cuja visão estratégica e paixão pela indústria são evidentes em sua liderança. “Estamos extremamente orgulhosos de conceder esta honra em reconhecimento à herança da Givaudan e ao legado de Gilles”, disse Levy.

Este prêmio não apenas celebra a carreira distinta de Gilles Andrier, mas também reafirma o compromisso contínuo da Givaudan com a excelência, a inovação e a sustentabilidade na indústria de fragrâncias. É um testemunho vivo do impacto duradouro que Andrier e a Givaudan tiveram na modelagem do futuro das fragrâncias e na criação de experiências olfativas memoráveis para consumidores em todo o mundo.