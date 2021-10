Gilberto Braga morre aos 75 anos: o autor moderno que soube educar o país

Com uma trajetória brilhante e cheias de sucesso, aos 75 anos de idade, Gilberto Braga deixa uma legião de fãs e muitos trabalhos que ficarão guardados na memória dos brasileiros. O autor de várias novelas morreu nesta terça-feira, 26.

O autor trabalhou como professor de francês e crítico de teatro e cinema antes de despontar na carreira em telenovelas. Os primeiros trabalhos dele para televisão foram em 1973 com ‘As Praias Desertas’ e ‘Feliz na Ilusão’.

Já tendo trabalhado com várias novelas de sucesso, Gilberto também recebeu a oportunidade de adaptar alguns clássicos literários para TV, como é o caso de ‘Helena’, de Machado de Assis, e ‘Escrava Isaura’, de Bernardo Guimarães.

O portfólio de Gilberto conta com sucessos como Roque Santeiro, Dancin’ Days, Água Viva, Vale Tudo, Rainha da Sucata, Paraíso Tropical e por último Babilônia, feita no ano de 2015. No teatro, ele escreveu as peças ‘Os Amantes de Viorne’ e ‘O Estranho Casal’.

Gilberto era casado com o decorador Edgar Moura

A última telenovela de Gilberto foi Babilônia, em 2015, na Rede Globo

Trazendo uma tristeza enorme para os telespectadores brasileiros, Gilberto faleceu aos 75 anos. Ele estava internado desde sexta-feira, 22, após ter tido uma perfuração no esôfago. Independente de não estar mais aqui, as obras que criou estarão sempre marcadas na memória dos brasileiros, como quando Braga foi indicado ao Emmy Internacional por ‘Melhor Telenovela’ com Paraíso Tropical.