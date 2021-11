Gil Jung lança primeiro livro digital: ‘Como conquistar uma mulher bonita’

Cientista do comportamento humano garante o melhor e o mais prático manual de conquista

Gil Jung conquistou fama nacional ao ser apresentadora do Multishow e estrelas em produções da Rede Globo em novelas como Sol Nascente e contracenar ao lado de grandes nomes como Tony Ramos em Vade Retro. No cinema fez parte do longa “Magal e as Formigas”. No livro a atriz dá dicas e fala sobre a arte da conquista.

“Estou no quarto ano do curso de graduação em psicologia, também fiz diversos cursos de desenvolvimento humano durante esses últimos anos. E confesso que me encontrei nessa área, sobre ser uma cientista do comportamento humano, é sobre mergulhar com respeito e dedicação nessa ciência tão maravilhosa e complexa sobre o Comportamento Humano”, comentou.

Empreendedora Gil Jung lança e-book para conquista

“Desde que comecei a estudar psicologia vi que seria um universo interessante a ser desbravado. Então comecei a pesquisar sobre o assunto, entrevistar homens a respeito e percebi que mesmo diante de muita polêmica que inevitavelmente é esse assunto, e alguns tabus a enfrentar. Esse seria o assunto que eu começaria a abortar e discutir, além disso, 85% do meu público hoje são homens. Eu falo com eles todos os dias, sinto uma resistência em alguns, mas em compensação em outros, eu vejo uma fonte inesgotável de querer evoluir em todos os sentidos. No tópico “12 atitudes pra se tornar mais atraente” tem algumas táticas psicológicas muito legais e uma delas é “ Peça um pequeno favor”.

Cientista do comportamento humano garante o melhor e o mais prático manual de conquista

Pois é um truque psicológico, em que você deve pedir a outra pessoa um pequeno favor, o qual ela o faça e inconscientemente acabe fazendo com que ela goste um pouco mais de você, no entanto isso deve ser feito de forma sutil, Isso se deve ao fato de que quando nós fazemos algum favor para alguém, nosso cérebro interpreta que estamos fazendo um favor porque gostamos daquela pessoa. Esse fenômeno é conhecido como Efeito Ben Franklin.

Gilmara Jung mais conhecida como Gil Jung, é Empreendedora, Apresentadora do grupo Globosat pelo canal Multishow por mais de 10 anos, Atriz com participações em diversas Novelas, Filmes, Séries e Teatros da Cultura brasileira.

E algumas dicas básicas como a ingestão de água. Sim, a água é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente naquilo que se elimina como suor e lágrimas, no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele. Além disso: a prática de exercício físico e repouso, a abstinência de certos tipos de drogas lícitas ou ilícitas, além de uma vida equilibrada no trabalho, no lazer e nas relações pessoais. São dicas valiosas para se sentir bem e fazer sucesso na arte da conquistarem sedução.”, disse Gil.