Gil do Vigor fecha parceria com a Chevrolet

Patrocinando o Big Brother Brasil, a marca escolheu um dos ex-participantes de maior sucesso do programa para se aproximar dos brasileiros

O economista e ex-participante do Big Brother Brasil 21, Gil do Vigor, fechou uma parceria com a empresa estadunidense Chevrolet para que ele realize a aproximação entre os brasileiros e a marca. A fabricante de veículos é uma das patrocinadoras do reality onde Gil ganhou notoriedade e carinho das pessoas, portanto a marca conta com a leveza na comunicação, carisma e personalidade marcante de Gil para conversar com diferentes públicos, enquanto divulgará as ações que estarão ocorrendo dentro do programa da TV Globo.

“Eu estou extremamente feliz com essa parceria e em poder representar a Chevrolet, que é uma marca que eu sempre amei e admirei. Vai ser uma parceria linda e eu quero ver os brasileiros vigorando muito de Chevrolet novo em 2024”, afirma Gil do Vigor.

Na empresa, Gil também terá a missão, junto com outros influenciadores, de disseminar a promoção “Concorra a um Carro Chevrolet”, que está realizado, por meio do link, sorteios diários de prêmios e que terá em seu último sorteio um Chevrolet Tracker RS zero km, como prêmio.

“A Chevrolet tem buscado cada vez mais gerar identificação com seu público. Gil traduz o que o brasileiro tem de melhor, com toda sua inteligência, senso de humor e autenticidade. Personifica a leveza e a conexão com milhões de brasileiros, atributos nos quais nossa marca vem construindo”, declara Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM da América do Sul.