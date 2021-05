Gil do Vigor do BBB21 mostra capa e lança biografia: ‘Tem que Vigorar!’

O livro conta a história do economista pernambucano Gil do Vigor, que conquistou o país ao participar do BBB21. Pré-venda está disponível.

Começa nesta quarta-feira, 19, a pré-venda de ‘Tem que vigorar!’ livro do economista e ex-BBB Gilberto Nogueira, pela Globo Livros. O lançamento oficial está previsto para o dia 07 de junho. Nas páginas, o leitor vai descobrir detalhes da vida do brother que conquistou o Brasil.

A começar pelo nome: pelo carisma, alegria e intensidade, virou Gil do Vigor, um dos participantes mais carismáticos que já passou pelo reality show. Com seus bordões, Gil conquistou milhões de brasileiros, se tornou uma das figuras mais queridas do país e o homem com mais seguidores nas redes sociais de toda a história do programa.

Nas 128 páginas de ‘Tem que vigorar!’, Gil conta os momentos preferidos no BBB, da infância pobre em Pernambuco e revela as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua. Fala também dos momentos de violência do pai contra a mãe, sua relação com a fé e a igreja, de como a educação o salvou e a descoberta da sexualidade e seu processo de autoconhecimento e aceitação.

Com depoimentos de Jacira, mãe de Gil, Xuxa Meneghel e Deborah Secco, o livro traz ainda um dicionário com os memes e bordões do economista, para os leitores vigorosos aprenderem ainda mais da cachorrada e do regozijo.

Na rede social, ele escreveu: “BRASIIIIL!!! Revelo para meus vigorosos a capa do meu livro, que já está em pré-venda! “Tem que vigorar!” é puro regozijo! Você vai saber de toda a minha história e vai ficar fluente em meus bordões. O livro traz depoimentos de mainha, @jacira.santanna , e das maravilhosas @xuxameneghel e @dedesecco . Botei pra torar!”