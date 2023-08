Gigante chinesa transforma o cenário da energia solar brasileira

Com o mercado de energia solar em franca expansão no Brasil, olhares do mundo inteiro se voltam para as oportunidades promissoras que o país oferece. Uma das empresas que está liderando esse movimento é a Beny, originária da China, com sede no México e agora com foco em conquistar o mercado brasileiro.

André Mattioli, gerente da Beny no Brasil

De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o setor de energia solar adicionou impressionantes 8 GW de capacidade ao Brasil nos primeiros sete meses deste ano, representando um crescimento de 33% em relação ao período anterior. Os números indicam não apenas a crescente demanda por energia solar, mas também a entrada de mais de R$ 33 bilhões em investimentos no setor durante esse período.

A Beny está impulsionando o crescimento da energia solar no país

Nesse contexto, a Beny se destaca como uma das principais investidoras estrangeiras nesse mercado. A empresa, conhecida por sua liderança na fronteira técnica das estações elétricas e carregamento contínuo, decidiu apostar no Brasil como parte de sua estratégia de expansão internacional. Com a missão de apresentar suas inovações e diferenciais tecnológicos, a Beny escolheu participar da Intersolar Brasil 2023, um dos maiores eventos do setor.

Segundo André Mattioli, gerente da Beny no Brasil, a participação na Intersolar tem como objetivo mostrar ao público a confiabilidade da marca, que já é líder no segmento. “Estamos desembarcando no Brasil para revolucionar a indústria de energia solar. Nossa força visionária depende de todos juntos, rumo a um futuro mais verde e sustentável”, ressalta.

O ponto alto do evento será a estreia do aguardado Microinversor BYM2800W da Beny.

Com características técnicas impressionantes, como tensão de entrada abaixo de 60V e compatibilidade com até 8 módulos de 550W ou menos, o novo produto promete elevar os padrões de desempenho no setor de energia solar. A apresentação está agendada para o dia 29 de agosto, às 14h, durante a Intersolar Brasil, que ocorrerá entre os dias 29 e 31 de agosto no Expo Center Norte, em São Paulo.

Com essa incursão estratégica no Brasil, a Beny não apenas reforça seu compromisso com a inovação e a qualidade, mas também contribui para o crescimento sustentável do país. A empresa está pronta para consolidar sua presença no mercado brasileiro e liderar a revolução energética que se desenha no horizonte.