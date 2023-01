Giba realiza exames em Curitiba e chama a atenção para doenças silenciosas como o câncer de intestino

O ex-atleta conta que realiza periodicamente uma análise integrada da sua saúde, especialmente para descartar esses tipos de doenças

Problemas cardíacos, neurológicos, auditivos, osteoporose, diabetes, hipertensão e mais de uma dezena de tipos de câncer são doenças silenciosas que, muitas vezes, só manifestam sintomas quando já estão em fase avançada. Além disso, são doenças que também podem acometer jovens ativos e atletas.

O ex-atleta conta que realiza periodicamente uma análise integrada da sua saúde. Créditos: Instagram

Na última quarta-feira (18) o ex-jogador de vôlei e medalhista olímpico, Giba, realizou em Curitiba, uma bateria de exames que incluiu exames de sangue, exames de imagem, endoscopia, colonoscopia, check up cardiológico, exames de visão, audição, avaliação de fisioterapeuta e consulta com urologista, neurologista e dermatologista.

“O início do ano é sempre o melhor momento para uma avaliação. Temos visto, cada vez mais, jovens e pessoas de diferentes idades serem acometidas por doenças silenciosas como morte súbita, câncer de intestino – caso do Pelé, Roberto Dinamite e Preta Gil – , câncer de próstata, problemas neurológicos e outros. Com saúde não se brinca e quero começar o ano tranquilo”, disse Giba.

Morte súbita e infarto entre jovens

Para que se tenha ideia, no ano de 2020, segundo dados do Datasus, 835 jovens com idade entre 15 e 29 anos vieram a óbito por morte súbita e infarto agudo do miocárdio. Já entre 30 e 49 anos, o número de óbitos chegou a 7.482, sendo a região Sudeste a primeira em mortes nesta faixa etária, o Nordeste a segunda e o Sul a terceira.

Na morte súbita ocorre um falecimento inesperado e rápido, poucos minutos depois do surgimento de alguns sintomas. Geralmente, está relacionada a determinados fatores cardíacos, como o infarto fulminante, que é a interrupção do fluxo de sangue para o coração. A causa mais comum nos praticantes de atividade física, vítimas da morte súbita, é a Cardiomiopatia Hipertrófica, uma enfermidade que causa espessamento do músculo do coração.

Giba do vôlei realiza exames e fala sobre doenças silenciosas. Créditos: Divulgação

“Esse maior volume remodela o formato do órgão e propicia o surgimento de arritmias malignas e dificulta o bombeamento do sangue. Assim, há disfunções nos batimentos e risco de parada cardíaca, ou seja, o coração para de funcionar”, explica o cardiologista do Eco Medical Center, André Bernardi.

A morte súbita pode acontecer com quem pratica esportes ou não. A Cardiomiopatia Hipertrófica é uma doença hereditária. “Então, havendo histórico familiar, é fundamental a avaliação do estado de saúde. Isso porque, mesmo durante esforços pequenos, pacientes com essa condição podem sofrer parada cardíaca”, reforça.

Já os infartos fulminantes em geral acontecem pela falta de oxigênio no organismo, que costuma ocorrer quando as artérias estão entupidas e o sangue não consegue chegar até onde deveria, no tecido cardíaco. Entre as principais causas, temos algumas mais importantes. Algumas alterações genéticas, que tenham doenças cardiovasculares preexistentes, sedentarismo, estresse, colesterol alto, tabagismo, obesidade, diabetes e hipertensão são exemplos de fatores de risco.

Câncer de intestino

Com mais de 40 mil casos diagnosticados por ano, o câncer de intestino é a segunda maior causa de morte por câncer entre as mulheres e a terceira entre os homens no Brasil. Só no Paraná, são registrados anualmente mais de 2,5 mil casos, sendo cerca de 400 apenas em Curitiba, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer (INCA).

Recentemente, o país também acompanhou casos de câncer de intestino em famosos – de diferentes faixas etárias – como Pelé e a cantora Preta Gil.

Os tumores intestinais geralmente crescem silenciosamente. Os sintomas que aparecem apenas quando o câncer progride são sangue nas fezes, mudança nos hábitos intestinais (diarreia e constipação alternadas), necessidade frequente de ir ao banheiro, sensação de esvaziamento incompleto, dor ou desconforto no abdômen ou ânus, fraqueza, anemia, gases ou inchaço e perda de peso sem motivo aparente.

Segundo a médica, Juliana Varassin, a maioria das doenças graves que afetam homens e mulheres, como o câncer, poderiam ser identificadas em um check–up, tendo em vista que grande parte dos resultados são encontrados em alterações em exames de rotina, que alertam e revelam algo mais grave que possa estar ocorrendo.

“Consultas e exames preventivos são fundamentais para conservar o bem-estar, ajudando a identificar doenças e desequilíbrios no corpo, em especial aquelas que não dão sinais logo de início. Esse ponto é especialmente válido para quem tem histórico familiar de doenças, que podem significar uma predisposição a algum mal”, informa a médica do Eco Medical Center, Juliana Varassin.

Em casos em que existe uma predisposição genética, o acompanhamento periódico deve ser ainda mais rigoroso.