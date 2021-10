Gian & Giovani e Pedro & Paraná lançam clipe de canção romântica e bem-humorada

As duplas sertanejas gravaram o clipe no estúdio de gravação

Nesta quinta-feira, 30, os amantes do sertanejo podem comemorar. Pedro & Paraná lançaram a música “Mercado Livre” em parceria com Gian & Giovani. Mesmo sendo recente, a canção já promete dar ótimos resultados e ficar na boca do povo.



A estreia da música e do clipe aconteceu simultaneamente e a canção já foi ouvida por milhares de pessoas. O que chama atenção dos fãs é, principalmente, a letra divertida, que retrata um sujeito que, após uma decepção amorosa, decide colocar o coração à venda no Mercado Livre.

Os irmãos Pedro e Paraná lançaram o primeiro álbum em 2002



“Nós sempre buscamos levar uma mensagem irreverente e engraçada nas nossas músicas e há tempos gostaríamos de incluir algo mais romântico no nosso show. E essa canção se encaixou perfeitamente, além de trazer uma sonoridade bem moderna”, comenta Paraná.



No clipe, as duas duplas sertanejas aparecem gravando em um estúdio. Sobre a parceria, Giovani afirma que gostou muito. “Foi uma satisfação participar da gravação dessa música maravilhosa. Os meninos cantam muito bem e desejamos muito sucesso para eles”, disse o sertanejo.

Os irmãos Gian e Marcelo dos Reis Morais, o Giovani, já lançaram 18 álbuns



O convite para a gravação com Gian & Giovani partiu dos conceituados produtores Luis Gustavo Garcia e Orlando Baron, à frente da LB7 Music. “Nós achamos que tinha tudo a ver convidá-los para essa participação – unindo a linguagem romântica de Gian & Giovani com a pegada descontraída de Pedro & Paraná – e eles toparam na hora”, diz Luis Gustavo.

Vende-se um coração, parcela e divide, vende-se um coração no mercado livre”, diz a canção



“Para nós é uma honra ter a presença deles na nossa música, é uma emoção muito grande, cantamos as músicas deles desde pequenininhos. Esse é mais um sonho realizado”, finalizou Pedro a respeito da parceria inédita.

Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=rDpVc44O7oI