Gian & Giovani agitam noite sertaneja na Fazenda Churrascada Brasília

No dia 27 de junho, a Fazenda Churrascada Brasília será palco de um evento imperdível para os fãs da música sertaneja: o show da renomada dupla Gian & Giovani. Com décadas de carreira e um repertório repleto de sucessos, os irmãos prometem uma noite inesquecível para os amantes de boa música em um dos restaurantes mais prestigiados da capital federal. O evento faz parte de uma série de jantares especiais promovidos pela casa, que combina grandes nomes do sertanejo com uma experiência gastronômica de alto nível.

Show imperdível promete emoção e boa música na Fazenda Churrascada Brasília

Gian & Giovani, naturais de Franca, São Paulo, são ícones da música sertaneja, conhecidos por hits que atravessaram gerações, como “Nem Dormindo Consigo te Esquecer”, “Convite de Casamento” e “Eu Busco uma Estrela”. Suas vozes inconfundíveis e performances enérgicas garantem um espetáculo emocionante, repleto de melodias românticas e letras que tocam o coração do público há mais de 40 anos.

Clássicos do sertanejo e jantar especial marcam a apresentação da dupla

O evento na Fazenda Churrascada Brasília promete uma experiência única, com mesas sendo vendidas para garantir o conforto e a comodidade dos presentes durante o show. “É uma oportunidade de reviver clássicos e celebrar a música sertaneja em um ambiente acolhedor e animado”, destaca André D’Alessandro, um dos sócios do estabelecimento. As vendas já estão abertas, com valores a partir de R$ 250 por pessoa, sem consumação incluída.

Além da música, os participantes poderão desfrutar da gastronomia ímpar da Fazenda Churrascada, conhecida por suas carnes de alta qualidade e ambiente sofisticado. O evento oferece uma combinação perfeita de entretenimento e culinária, proporcionando uma noite completa para quem busca diversão e boa comida.

Serviço: