Gestão de pessoas como motor de crescimento de restaurantes é tema de curso da GASS Company

Desempenho de equipes no setor Gastronômico se torna indispensável para o progresso do negócio

A Gestão de Pessoas como motor de crescimento de restaurantes. Esse foi o tema de curso promovido pela GASS Company, que vê no desempenho das equipes no setor Gastronômico um fator indispensável para o progresso do negócio.

A GASS Company, empresa especializada em educação e consultoria para o setor gastronômico, promoveu o curso “Gestão de Pessoas: O motor de crescimento de um Restaurante”, ministrado por Victor Macambira, CMO da empresa. O evento buscou capacitar gestores e colaboradores do ramo gastronômico a otimizar o desempenho de suas equipes e alcançar resultados positivos para os restaurantes.

O curso abordou um grande desafio enfrentado pelo mercado gastronômico, que é a gestão de pessoas. Pesquisas recentes revelaram que muitos proprietários de negócios do setor enfrentam dificuldades em lidar com suas equipes e o sucesso de um negócio está diretamente ligado ao bom gerenciamento das pessoas envolvidas.



Com duração de 6 horas, o curso apresentou diversas ferramentas e estratégias desenvolvidas no Método GASS (Gestão de Ações para Soluções Sustentáveis), exclusivo da GASS Company. As técnicas oferecidas são aplicáveis na gestão eficaz de uma equipe em um restaurante, abrangendo desde a organização hierárquica por meio de um organograma eficiente até a criação de um plano de cargos, resolução de conflitos e desenvolvimento de carreiras.



A primeira fase do curso foi dedicada à apresentação de conceitos fundamentais e ao combate de crenças limitantes sobre a gestão de pessoas. Já a segunda, focou na prática, proporcionando aos participantes a oportunidade de aplicar as estratégias em cenários reais. Essas práticas foram validadas em mais de 400 restaurantes atendidos no Brasil, América do Norte, África e Europa.



Durante o evento, Victor Macambira destacou a importância dos indicadores para avaliar e monitorar o desempenho das equipes de forma eficaz. A boa gestão de equipe pode impactar positivamente indicadores como lucratividade, saldo de caixa, CMV (Custo de Mercadorias Vendidas), CMV prescrito e recebido do cliente, evidenciando a relevância de capacitar a equipe utilizando o método de gestão padrão do curso.



Um dos pontos enfatizados no curso foi a autocrítica na gestão de pessoas e no desempenho da equipe em um restaurante. Os participantes foram incentivados a refletir sobre a qualidade de sua liderança e a forma como a gestão de pessoas é tratada no contexto gastronômico. A aplicação das estratégias ensinadas no curso proporcionará aos gestores e colaboradores a habilidade de promover um ambiente de trabalho saudável, estimulante e produtivo.

Sobre a GASS

A GASS Company é conhecida por sua experiência no mercado gastronômico e busca oferecer soluções eficazes para os desafios enfrentados por donos de restaurantes. Através do curso, a empresa visa capacitar gestores e colaboradores do setor, fornecendo as ferramentas e estratégias necessárias para otimizar o desempenho das equipes e apoiar os resultados dos restaurantes.