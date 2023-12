Gessele Empreendimentos recebe selo social: construtora itapemense se destaca em ações sustentáveis

Projeto Eco Royal é reconhecido pelo compromisso ambiental e social, obtendo Selo Social Itapema 2023

A construtora Gessele Empreendimentos, conhecida por sua trajetória de 11 anos na construção de imóveis de luxo em Itapema (SC), foi recentemente reconhecida pelo Selo Social Itapema 2023. A premiação, que destaca ações alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, foi entregue em cerimônia realizada no último dia 7, na Sede Regional do Sicredi.

O destaque da distinção foi o Projeto Eco Royal, uma iniciativa abrangente que engloba diversas frentes de atuação. Entre as ações de impacto, destacam-se o gerenciamento responsável de resíduos da construção, iniciativas sociais voltadas para a comunidade local, parcerias estratégicas com associações locais e mutirões de limpeza na praia.

Priscila Jacomel, coordenadora de marketing da Gessele Empreendimentos, ressaltou que o Projeto Eco Royal alcançou dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): o de número 12, que aborda Consumo e Produção Responsáveis, e o de número 17, referente a Parcerias em Prol das Metas. Isso resultou em três impactos sociais diretos e mais de 380 pessoas atendidas.

“O cumprimento rigoroso do planejamento do Programa Eco Royal, com análises mensais de impacto e relatórios, foi fundamental para a conquista do selo. Nos dedicamos continuamente a essas ações, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade”, destaca Priscila.

Para Paula Gessele, sócia-proprietária da construtora, a conquista do selo representa um marco para a empresa. “Intensificamos nossos esforços em responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. Essa abordagem não apenas fortaleceu nossa imagem corporativa, mas também contribuiu para um impacto positivo no mundo ao nosso redor”, celebra Paula.

Com 11 anos de história e 50 colaboradores, a Gessele Empreendimentos destaca-se por oferecer empreendimentos de luxo, inspirados na realeza, com acabamentos nobres, áreas de lazer completas e localizações privilegiadas na quadra ou de frente para o mar. O reconhecimento com o Selo Social Itapema 2023 reforça o compromisso da construtora com a excelência e a responsabilidade social em suas práticas.